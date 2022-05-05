【中一派位】疫情課外活動表現分數收窄 校長：中一自行失落學位未必表現差

▲ 陳校長表示，受疫情影響，課外活動表現佔分收窄。

中一自行分配學位結果5月4日公布，有小學校長指今年整體氣氛較好，個別組別學生較往年更容易在自行派位階段獲派心儀中學，但受疫情影響面試形式及計分形式改變，中學在自行分配階段計分方面偏向學術方面，課外活動表現優秀的學生或多或少受到影響。

位於將軍澳區的熱門小學保良局黃永樹小學，今年超過3成小六學生，已經獲中學甄選為正選學生。陳瑞良校長表示，今年整體氣氛的確較往年好，個別banding的學生更容易進入心儀中學。不過受疫情影響，ZOOM面試對於學生來說都是大挑戰，面試的環境轉變、是否習慣綫上對話，種種因素都影響同學面試時自信心的表達。

陳校長表示，學校以往每年在中一面試前，都會舉辦全級式或班本式的面試準備班，今年面試期撞上第五波疫情高峰期，儘管學校已經改為網上輔導，但無奈陸續有學生或老師中招，對於面試技巧的提升都有影響。此外，相對於往年，很多課外活動近年受疫情影響都取消，中學在自行分配學位計分方面偏重學術方面，課外活動表現的分數佔分收窄，「可能以往課外活動佔3成，今年改為佔1成。」

他以保良局黃永樹小學為例，學校向來都推行多元化課程，尤其游泳方面尤其突出，但最近兩年很多游泳比賽都暫停舉辦，「沒有比賽，學生連證書都沒有，很難向心儀的中學表現自己的運動長處。」

自行分配學位暫時告一段落，陳校長表示，目前最需要處理的是全新期望過高而失望的同學仔，「要從心理上輔導，要進行期望管理」。陳校長強調，自行階段的學位是30%，因此同學沒有學位都很正常，

不一定是同學表現差，都要明白升中有個機制，我們反而鼓勵同學逆境思維，從中檢討自己，找出失敗的原因。

他指，統一派位階段，學校在協助家長選校上都要有不同的部署，更要根據學校排名及區内排名去調整期望值，進取也不是壞的選擇，可以採取積極的策略。

最新影片推介：

中一派位結果7月26日公佈

教育局提醒家長，若其子女在自行分配學位階段獲甄選為正取生，但毋須回覆是否接受，若同時獲不參加派位的直資中學通知錄取，則要通知是否保留直資學位，放棄直資學位者要在5月12日或之前，向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，方可保留經自行分配學位申請的學位。

未獲取通知為正取的學生，必須參加統一派位，家長可透過子女就讀小學收到選校表格，填妥的表格需要交回就讀小學，中一派位結果將在7月26日公布。



記者：鄺嫻