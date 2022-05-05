【中一派位】自行計分學術比重高於課外活動表現 校長：同學失落學位未必等於表現差

▲ 陳校長表示，受疫情影響，課外活動表現佔分收窄。

中一自行分配學位結果已於5月4日公布，有小學校長形容今年整體氣氛較好，個別組別學生較往年更容易在自行派位階段獲心儀中學取錄。但受疫情影響，面試形式及計分方法有所改變，今年不少中學在計分偏重學術，課外活動表現優秀的學生或多或少受到影響。

位於將軍澳區的熱門小學保良局黃永樹小學，超過3成小六學生在今年自行分配學位階段，獲中學甄選為正選學生。陳瑞良校長表示，今年整體氣氛的確較往年好，個別banding的學生獲心儀中學取錄機會率較往年高，但也有成績優秀的學生失落心儀中學。陳校長分析箇中原因與面試形式及計分方法改變有關。

陳校長表示，以往每年在中一面試前，學校都會舉辦全級式或班本式的面試預備班，以提升學生的面試技巧。今年面試期撞上第五波疫情高峰期，儘管學校立即改為網上課堂，無奈陸續有學生或老師中招，效果不如實體面試班。雖然學生近年習慣網上課堂，但ZOOM面試仍然存在挑戰，包括學生在面試時所處的環境、是否習慣與陌生人綫上對話等種種因素，難免會影響同學面試表現。

此外，很多課外活動近年受疫情影響，中學在自行分配學位計分方面偏重學術方面，課外活動表現的分數佔分收窄，「可能以往課外活動表現的分數佔3成，今年改為佔1成。」他以保良局黃永樹小學為例，學校向來都推行多元化課程，游泳方面尤其突出，但最近兩年游泳比賽基本暫停舉辦，

沒有比賽，學生連可以提交的證書都欠缺，很難面試時向心儀的中學，突顯自己的運動長處，獲得加分的機會。

自行分配學位塵埃落定，陳校長表示，現時首要是關注期望過高而失望的同學仔，「適時要進行心理輔導，期望管理」。陳校長強調，中學在自行階段的學額只有30%，另外7成學位則留待統一派位階段，若在自行派位階段失落學位實屬正常，

不一定是同學表現差，家長或同學首先要明白，升中有個固定的機制，我們反而鼓勵同學逆境思維，從中檢討自己，找出失敗的原因。

他指，即將進行的統一派位階段，學校在協助家長選校上要有不同的部署，包括要根據學生在學校排名及區内排名，與家長溝通調整期望值，進取也不是壞的選擇，建議家長可採取積極的策略。

最新影片推介：

中一派位結果7月26日公佈

教育局提醒家長，若其子女在自行分配學位階段獲甄選為正取生，但毋須回覆是否接受，若同時獲不參加派位的直資中學通知錄取，則要通知是否保留直資學位，放棄直資學位者要在5月12日或之前，向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，方可保留經自行分配學位申請的學位。

未獲取通知為正取的學生，必須參加統一派位，家長可透過子女就讀小學收到選校表格，填妥的表格需要交回就讀小學，中一派位結果將在7月26日公布。



記者：鄺嫻