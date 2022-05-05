【暑期實習】都大與九巴合作推暑期實習　包括短片製作市場推廣等

▲ 九巴行政總監許鎮德（左）與都大校長林群聲（右）分別手持代表九巴及都大的印章，為九巴與都大合作舉行啟動儀式。（都大提供）

「都大」與「九巴」今日（5日）簽訂合作備忘錄，為都大修讀不同學科的學生提供實習機會。是次合作包括為學生提供不同範疇的實習機會，以及短期職業導向課程和工作坊，協助學生為未來發展裝備自己。

透過是次合作，九巴將於2022年暑假為都大全日制課程學生提供實習機會以及短期職業導向課程和工作坊。短期職業導向課程及工作坊範疇廣泛，包括上市公司文件處理和英語運用、職業康復涉及的法律議題、初階巴士機械工程體驗課程等，課程旨在加深學生對商業運作及公營機構的了解。此外，九巴亦協助提供實習機會，包括短片製作、市場推廣等，讓年輕人投身職場前，汲取實戰經驗。

九巴行政總監許鎮德表示，很高興與香港都會大學合作，相信九巴可與學生分享實戰社會工作經驗，期望讓學生在工作環境中，更了解自己的長處及潛能。展望未來，九巴期望與學界有更多合作，培育更多人才。

香港都會大學校長林群聲表示，很高興首次與九巴合作，讓學生參與九巴多元化的職場培訓，更有機會與管理層對話，非常感謝九巴對大學的鼎力支持。過去兩年多在疫情肆虐下，大學畢業生的就業前景充滿挑戰。是次合作讓都大學生擴闊眼界，為未來投身職場作好準備。他亦期望雙方日後創造更多合作機會。

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記者：黃穎津