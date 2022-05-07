【靚太廚房】營養師教整健康版白雲多士　懶人必學5種食材自製營養早餐

▲ 營養師Jim 教大家用5種食材自製少油版白雲多士。

一日之計在於晨，所以一份靚早餐絕對可以令你有好心情，元氣滿滿迎接一天的來臨。澳洲註冊營養師Jim Lau在個人Facebook專頁分享健康版白雲多士食譜，賣相吸睛又有營養，加上只有210卡路里(20克碳水化合物及15克蛋白質)，絕對可以「食住瘦」。

▲ 賣相吸睛又有營養。(圖片獲澳洲註冊營養師Jim Lau授權轉發。)

材料

蛋 一隻 麵包/飯 一片/半碗 鹽 少許 胡椒 少許 檸檬汁 少許

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做法

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1) 焗爐或氣炸鍋預熱180度。

2) 將蛋白及蛋黃分開。

3) 蛋白用打蛋器打發至挺身。

4) 加入檸檬汁、鹽及胡椒。

5) 將已打勻的蛋白放上麵包上，圍成一個圓形。

6) 中間挖掘出小坑將蛋黃倒入去。(盡量挖深一點，否則蛋黃會流出來)

7) 放入焗爐上層焗8分鐘，如用氣炸鍋則只需5分鐘。

Jim Lau：澳洲註冊營養師，香港註冊營養師協會會員，修畢中大食品及營養科學理學士（一級榮譽畢業），澳洲坎培拉大學營養及營養治療學碩士。

文章及圖片獲澳洲註冊營養師Jim Lau授權轉載。

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責任編緝：張懿慧