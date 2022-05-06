【校長專欄】請勿只掛心孩子在學校分數如何 東九匯基校長：要關心孩子情緒變化

▲ 鄭校長認為，關心孩子的情緒變化更重要。

孩子染病，家長都會顯得十分緊張；稍有「頭暈身㷫」，他們就如鍋上螞蟻，四出訪尋名醫，務求藥到病除。身體健康固然重要，可是，我們也不能忽略孩子的情緒健康；遇上孩子有情緒困擾，家長們要不掉以輕心，要不束手無策。我並非這方面的專家，卻知道我們除了「儲蓄」身體健康外，也應不忘「儲蓄」情緒健康。

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疫情下，人與人之間多了阻隔，少了溝通，對成年人也有影響，更何況是年青人？別以為青蔥校園只是求學問的地方，它是年青人吵鬧、歡笑、拼搏、互勉、成長的天空！我勸勉家長不要只掛心孩子在學校學會甚麼和分數如何，這些雖然重要，卻並非重啟校園後首要關注的事情；我也勉勵教育同道，不宜只顧追趕落後的學習進度，忘了關心恢復面授課堂後孩子的情緒變化。

隨著政府放寬防疫限制，我們可以多鼓勵孩子重拾興趣，諸如球類活動、水上活動，也可以相約三五知己談天說地。疫情下，很多家庭都面對困難，我們可以鼓勵孩子參加義工服務，在擴張社交圈子之餘，也可拓闊心靈空間，領略助人為樂之道。

我希望家校同心，築起孩子情緒健康的保護網，敏銳孩子的情緒變化，適時介入，紓解孩子鬱結；遇有孩子沉鬱，出現情緒病的徵狀，我們也須冷靜應對，尋求專業人士的協助。我們必須明白情緒健康出現問題，不是一時三刻能解決，但只要藥物和輔導雙管齊下，必能引領孩子走出陰霾，重見陽光。

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