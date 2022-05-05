【食物安全】沙角市場一肉檔疑冷藏肉當新鮮肉出售　食環署檢730公斤鮮肉

▲ 沙角市場一肉檔疑冷藏肉當新鮮肉出售，食環署檢730公斤鮮肉。（政府新聞處）

食環署今日（5日）於沙田區向懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動，在沙角市場一間持牌新鮮糧食店檢獲逾730公斤懷疑新鮮肉及冷藏肉。

該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售而違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。食環署人員亦就該處所不潔及牛隻屠體在未受保護以防止受污染的情況下被放置於地上，向該新鮮糧食店負責人提出兩宗檢控。

食環署發言人表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠