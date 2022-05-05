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【前東張女神】林希靈探望美華　感情市民熱心支持苦女生活獲改善

娛樂 19:01 2022/05/05

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在去年11月，林希靈在《東張西望》連續報道聾啞人士美華的單位被女保安娟姐侵佔，事件引起社會極大迴響，當時主持林希靈的表現更獲網民大讚，被封為「正義女神」。

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雖然林希靈在去年12月已離開TVB不再是《東張西望》主持，近日已在香港開電視主持節目，不過她仍然關心美華近況。在今日（5月5日），林希靈於個人社交平台上載一張與美華合照，發文寫道：

過了幾個月，在聾人慈善機構「龍耳」陪同下，我終於有機會再探望美華。

一見面，美華就比之前顯得更精神，也相當興奮！説來慚愧，過了幾個月，我記得的手語就只有「開心」和 「朱古力」。機構同事笑問為何會記得「朱古力」的手語，我説因為美華最愛就是「朱古力」。當我們買了她最愛的某餅店朱古力蛋糕時，美華笑得更燦爛，她用手指點着頭，雀躍地表示「你記得」。

林希靈探望美華。（取自IG）

呼籲關心弱勢社群

在合照內，林希靈拿住兩個橙，她解釋表示：

最驚喜是美華也特別準備了兩個大橙送給我。她特別叮囑説，細橙很酸，大橙是最甜的，她要把最甜的送給我。

    點擊圖片放大
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最後，林希靈表示：

這段時間，因為市民的熱心，還有聾人慈善機構「龍耳」的協助，美華的生活得到很大的幫助。「龍耳」一直幫助了很多聾人爭取權益，尋找工作機會，提供手語翻譯服務。但機構的人力和資金都相當缺乏，好需要大家支持。

臨別時，我跟美華約定，下次再見面就要參觀她的新居。

撰文 : TOPICK柴犬出動

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