【姜濤生日】粉絲歡賀「姜公誕」展團結精神　鄧藹霖讚嘆︰港人久違的笑臉

▲ 姜濤4月30日生日當天，其香港後援會舉辦了電車免費乘車日，與眾同樂。（陳永康攝）

久違了的笑臉，這天到處重現，究竟是甚麼大日子？

有人稱之為「姜公誕」，又將「銅鑼灣」稱為「姜濤灣」，我不禁仰頭快活大笑起來，那無疑是太誇張了吧，但卻又壓根兒不抗拒呢！

對於姜糖的組織能力和團結精神，不得不嘖嘖稱奇！為了讓全港姜糖能齊齊為姜濤慶祝二十三歲生日，認真絞盡了心思。「姜濤號」免費電車每駛到一處，都有一家大小市民自發性齊喊「姜濤，生日快樂！」這款玩法夠新鮮，我喜歡！

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記憶中，八十年代當DJ時，舉凡有巨星歌手前往電台訪問，都會有數以百計歌迷塞爆廣播道欲睹偶像風采，弄致整條街水洩不通，當年已叫空前墟冚。但今天是整個銅鑼灣每個角落的LED大電視或巨型大廣告牌，舉凡是乍現姜濤的靚仔照的，都聚集了高高興興齊打卡的姜糖群，紙牌姜濤都令人如斯興奮了，若是真人咪不得了？

若這個勢頭都叫虛火的話，那真火又該是怎樣？

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其實，我心底一直都擔心姜濤，樹大招風嘛，流言蜚語總是難免，心懷叵測的人正在虎視眈眈地靜待你出錯，然後踩上一腳呢！幸好年紀輕輕的姜B總是謙虛得體，從來沒有讓人失望。

衷心感謝姜濤給港人帶來無限喜悅，也極之欣賞MIRROR各成員付出的努力，如魅力非凡的Anson Lo、搞笑可愛的Edan、好唱得的Jer及Ian、得體發言人Lokman……其實我也未能數出全部名字來，不過那絕對是我自己腦筋不靈光而已，又怎會將責任推給別人？

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「姜公誕」

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