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【海天聯運】香港航空與珠江客運推「優悠通」計劃　可獲豁免飛機乘客離境稅及預辦登機托運手續

社會 19:36 2022/05/05

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香港航空與珠江客運推「優悠通」計劃。（資料圖片）

香港航空與珠江客運合作推出「優悠通」代碼共享計劃，將香港 國際機場與大灣區6個主要客運碼頭共享相連，包括深圳蛇口、深圳福永、廣州蓮花山、廣州南沙、中山及東莞虎門。由即日起，乘客可透過中國內地代理渠道「一站式」預訂船票及機票，輕鬆穿梭大灣區及香港航空多個航點。

優悠通代碼共享計劃以香港國際機場為中心點輻射至整個大灣區，為香港國際機場中轉的大灣區跨境乘客提供快捷便利的出行服務。計劃內涵蓋的內地碼頭往返香港國際機場海天碼頭的船程均為2小時以內，其中航程最短的為往來香港及深圳蛇口的航班，船程僅需半小時，大大縮短區內跨境乘客的出行時間。

持有優悠通的乘客可獲豁免飛機乘客離境稅及可於大灣區內客運碼頭預先辦理登機及行李托運手續，隨後登上高速客船前往香港國際機場海天碼頭。抵達後，乘客無須額外辦理入境、清關及登機手續便可直接進入機場候機大樓候機，搭乘香港航空航班輕鬆前往目的地。

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記者：黃穎津

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