  • 25°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 21:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉貝沙灣 Bel-Air No.8第7座、尖沙咀港景峯1座等【附名單】

社會 21:28 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

40幢大廈納強檢，涉貝沙灣 Bel-Air No.8第7座、尖沙咀港景峯1座等。（資料圖片）

政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 粉嶺花都廣場 5 座
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 將軍澳日出康城領凱10座 (左翼)
  • 大圍美滿里 2 號美盈苑
  • 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
  • 大埔寶雅苑家和閣
  • 上環醫院道 18 號榮華閣 2 座
  • 將軍澳新都城 1 期 2 座
  • 將軍澳景明苑暉景閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 秀茂坪寶達邨達貴樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 油塘高俊苑俊茂閣
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 又一村又一居 16 座
  • 何文田俊民苑文凱閣
  • 慈雲山蒲崗村道99號滙豪山
  • 九龍灣麗晶花園 8 座
  • 何文田冠德苑冠榮閣
  • 跑馬地山村道76號聚文樓
  • 土瓜灣欣榮花園 7 座
  • 黃大仙竹園南邨秀園樓
  • 堅尼地城堅彌地城新海旁 28 號高逸華軒
  • 薄扶林 貝沙灣 Bel-Air No.8 第 7 座
  • 荃灣象山邨樂山樓
  • 荃灣梨木樹邨 5 座
  • 荔枝角盈暉臺 1 座
  • 葵涌石籬(一)邨石逸樓高 座
  • 長沙灣昇悅居 6 座
  • 葵涌石籬(一)邨石泰樓
  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 尖沙咀港景峯 1 座
  • 長沙灣海麗邨海信樓
  • 薄扶林貝沙灣南岸第 6 座
  • 荃灣灣景花園 3 座
  • 屯門大興花園二期 2 座
  • 東涌逸東邨太逸樓
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居 5 座

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【恢復探訪】5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外　其他探訪恢復正常
今日 16:16
【恢復探訪】5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外　其他探訪恢復正常
【疫苗供應】新一批科興疫苗由北京抵港　涉及60萬劑
今日 18:06
【疫苗供應】新一批科興疫苗由北京抵港　涉及60萬劑
【內地援港】內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人　政府舉行歡送儀式
今日 17:21
【內地援港】內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人　政府舉行歡送儀式

你可能感興趣

【恢復探訪】5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外　其他探訪恢復正常
今日 16:16
【恢復探訪】5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外　其他探訪恢復正常
【疫苗供應】新一批科興疫苗由北京抵港　涉及60萬劑
今日 18:06
【疫苗供應】新一批科興疫苗由北京抵港　涉及60萬劑
【內地援港】內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人　政府舉行歡送儀式
今日 17:21
【內地援港】內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人　政府舉行歡送儀式
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測 編輯 電子消費券

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影