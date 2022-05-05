【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉貝沙灣 Bel-Air No.8第7座、尖沙咀港景峯1座等【附名單】

▲ 40幢大廈納強檢，涉貝沙灣 Bel-Air No.8第7座、尖沙咀港景峯1座等。（資料圖片）

政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

粉嶺花都廣場 5 座

屯門兆畦苑兆富閣

將軍澳日出康城領凱10座 (左翼)

大圍美滿里 2 號美盈苑

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

大埔寶雅苑家和閣

上環醫院道 18 號榮華閣 2 座

將軍澳新都城 1 期 2 座

將軍澳景明苑暉景閣

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

沙田碩門邨美碩樓

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

秀茂坪寶達邨達貴樓

將軍澳和明苑和暉閣

油塘高俊苑俊茂閣

沙田水泉澳邨嶺泉樓

又一村又一居 16 座

何文田俊民苑文凱閣

慈雲山蒲崗村道99號滙豪山

九龍灣麗晶花園 8 座

何文田冠德苑冠榮閣

跑馬地山村道76號聚文樓

土瓜灣欣榮花園 7 座

黃大仙竹園南邨秀園樓

堅尼地城堅彌地城新海旁 28 號高逸華軒

薄扶林 貝沙灣 Bel-Air No.8 第 7 座

荃灣象山邨樂山樓

荃灣梨木樹邨 5 座

荔枝角盈暉臺 1 座

葵涌石籬(一)邨石逸樓高 座

長沙灣昇悅居 6 座

葵涌石籬(一)邨石泰樓

粉嶺景盛苑俊景閣

尖沙咀港景峯 1 座

長沙灣海麗邨海信樓

薄扶林貝沙灣南岸第 6 座

荃灣灣景花園 3 座

屯門大興花園二期 2 座

東涌逸東邨太逸樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居 5 座

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責任編輯：李榮忠