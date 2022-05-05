【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉貝沙灣 Bel-Air No.8第7座、尖沙咀港景峯1座等【附名單】
社會 21:28 2022/05/05
政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 粉嶺花都廣場 5 座
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 將軍澳日出康城領凱10座 (左翼)
- 大圍美滿里 2 號美盈苑
- 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
- 大埔寶雅苑家和閣
- 上環醫院道 18 號榮華閣 2 座
- 將軍澳新都城 1 期 2 座
- 將軍澳景明苑暉景閣
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 沙田碩門邨美碩樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 秀茂坪寶達邨達貴樓
- 將軍澳和明苑和暉閣
- 油塘高俊苑俊茂閣
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 又一村又一居 16 座
- 何文田俊民苑文凱閣
- 慈雲山蒲崗村道99號滙豪山
- 九龍灣麗晶花園 8 座
- 何文田冠德苑冠榮閣
- 跑馬地山村道76號聚文樓
- 土瓜灣欣榮花園 7 座
- 黃大仙竹園南邨秀園樓
- 堅尼地城堅彌地城新海旁 28 號高逸華軒
- 薄扶林 貝沙灣 Bel-Air No.8 第 7 座
- 荃灣象山邨樂山樓
- 荃灣梨木樹邨 5 座
- 荔枝角盈暉臺 1 座
- 葵涌石籬(一)邨石逸樓高 座
- 長沙灣昇悅居 6 座
- 葵涌石籬(一)邨石泰樓
- 粉嶺景盛苑俊景閣
- 尖沙咀港景峯 1 座
- 長沙灣海麗邨海信樓
- 薄扶林貝沙灣南岸第 6 座
- 荃灣灣景花園 3 座
- 屯門大興花園二期 2 座
- 東涌逸東邨太逸樓
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居 5 座
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責任編輯：李榮忠