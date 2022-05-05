【童樂居】帶領童樂居重整計劃1個月　周舜宜坐正保兒會總幹事　

▲ 香港保護兒童會今天欣然宣佈任命周舜宜為總幹事，即日生效。（香港保護兒童會共圖）

香港保護兒童會轄下童樂居早前被揭連串虐兒時間，總幹事其後辭職。會方今年2月委託具聲望的人事顧問公司協助全面招聘總幹事，早前出任高級副總幹事（管理革新）及署任總幹事的周舜宜履新不足2個月，坐正總幹事一職，明日（6日）生效。

香港保護兒童會指，於一月物色得周舜宜，邀其加入工作。她在等待政府批准加入保會前於保會擔任義務工作，政府批准其申請後即於3月9日正式履新，同日出任高級副總幹事（管理革新），並於3月15日接替離職的總幹事，出任署任總幹事。

香港保護兒童會義務執行委員會主席夏穆表示，很高興邀得周舜宜女士出任保會的總幹事一職，專注推動管理革新，以及改善機構轄下各服務單位的運作。會方將致力確保為她提供充足的資源，以落實改革及童樂居服務重整計劃，包括加強培訓、監管、內部制衡及提高人手比例等，希望使童樂居成為留宿兒童院舍服務的典範。

他續指，在新任總幹事的領導下，保兒會將繼續努力落實獨立檢討委員會今年 1 月下旬發表首階段 報告中的各項改革建議。

根據保護兒童會的資料，周舜宜於特區政府擔任政務官超過25年，在制訂公共政策、策劃評估及管理政府資助項目、公共關係及組織活動等各方面，擁有豐富經驗。她先後於 10個不同崗位任職，涉獵的範疇包括公共政策推廣、公務員管理、教育、地方行政、國際經貿關係及投資推廣、資訊科技及數碼政府服務、社會福利及勞工事務等。

離開政府前，周舜宜是政務司司長辦公室轄下行政署的助理行政署長，負責聯繫廉政公署、申訴專員公署及處理太平 紳士計劃事宜。另外她還具豐富駐外經驗，2008至2011 間曾擔任香港特別行政區駐新加坡經濟貿易辦事處處長，負責維繫及加強香港與東盟各國的經貿關係。2013至2016年間出任香 港駐三藩巿經濟貿易辦事處處長，致力為港招商。

周舜宜兩度參與教育統籌局工作，曾草擬有關內地及海外機構在港開辦高等教育及專業課程的法例；2002至2003年，出任語文教育及研究常務委員會（語常會）秘書長， 負責檢討香港 的語言教育政策。 周舜宜在社會福利保障及勞工事務方面亦素有經驗，2007 至 2008 年間，她擔任勞工及 福利局政務助理，加入政府前曾於世界宣明會工作，離開政府後，曾任聯合國兒童基金 會香港委員會總幹事。

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記者：袁澍