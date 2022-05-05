【打擊罪案】警拘41人涉串謀詐騙、洗黑錢等罪　利用超過36個傀儡戶口洗黑錢逾1.32億元

▲ 警拘41人涉串謀詐騙、洗黑錢等罪，利用超過36個傀儡戶口洗黑錢逾1.32億元。（警方提供）

警方於去年9月至今年4月期間接獲多人報案，指有買家相約他們在地鐵站見面交收其在網上二手買賣平台出售的名貴手錶、手袋、手提電話或酒精飲品等貨物，並在交收其間出示入票單或偽造的過數紀錄，並聲稱已經付款。其後，賣家發現支票未能兌現，懷疑受騙，遂報案。

灣仔警區刑事部人員經深入調查後，於4月29日至5月4日展開代號「衝霄」（SKYROCKET）行動，在各區拘捕2女3男，年齡介乎29至52歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。人員相信他們與8宗同類型案件有關，涉及金額約88萬元。他們已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

調查顯示，該5名被捕人透過網上購物平台尋找放售貴價貨品的賣家，向賣家表示有意購買貨品後，將無效或空頭支票經銀行入票機存入受害人戶口，製造虛假轉賬情況。賣家看到賬戶中顯示存款記錄後，便將貨品交予騙徒，惟其後發現不能兌現該支票存款時，騙徒已經失去聯絡。

此外，人員在行動中亦在全港多區拘捕了25名本地男子、8名本地女子及3名外籍女子，年齡介乎19至69歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）及盜竊。他們已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

調查顯示，他們曾借出或轉售其個人銀行戶口或其他支付工具戶口，供騙徒清洗從騙案中所得的犯罪得益。人員相信他們近年已利用超過36個傀儡戶口清洗超過1.32億元的懷疑犯罪得益。

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺。交收貨物前，市民應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。另外市民亦應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，或以現金交收。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。

此外，警方呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）乃嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津