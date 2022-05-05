  • 25°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 21:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【升中派位】移民潮下Band 1尾學生成功博入傳統名校　校長倡「大抽獎」乙三作為保險線

社會 20:14 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

移民潮下，校長反映升中派位競爭稍緩。（資料圖片）

移民潮觸發的學界收生「音樂椅」效應持續。今年9月入學的中一自行分配學位昨日（4日）放榜，有小學校長形容，以往競爭激烈的中學近兩年收生感覺「寬鬆咗」，「Band 1尾」組別學生也成功博入「Band 1頭」名校。加上近期陸續有小六生退學移民海外，報讀直資學校學生流動性較大，有家長甚至打算放棄名牌直資中學學位，在接下來俗稱「大抽獎」的統一派位「博一博」，校長建議家長填表以乙三作為「保險綫」。

中一自行分配學位「正取生」名單昨日揭盅，多間熱門小學向TOPick反映，學生獲取錄比率與去年相若。其中將軍澳循道衛理小學已有約4成學生獲派官津或直資中學學位，校長林德育表示，綜合其早年在其他小學擔任校長經驗，發現最近兩年自行分配學位階段，競爭較劇烈的「Band 1頭」中學收生「感覺寬鬆咗、易入咗」，「以往Band 1頭組別學生先入到，依家Band 1中、Band 1尾都入到」，估計受移民潮及人口下跌等因素影響。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻亦指，該校學生獲取錄比率亦超過3成，包括約8%獲直資學校取錄，跟去年相若，形容今年學生相對容易獲直資名校取錄，並透露最近仍持續有小六生遞信退學，準備舉家移民外國，當中不乏屬Band 1組別學生，但留港升學的學生家長亦不宜太進取，「有家長反映，唔係派到最心儀嗰間直資，第2間、第3間都唔交留位費位，覺得直資往後仲會有位。」

已獲非參加派位直資中學錄取者，最遲須於5月12日決定是否「抽飛」。直資學校議會主席陳狄安透露，今年普遍直資學校取錄的學生「流動大咗」，部分人抽飛原因包括到海外升學或剛獲官津校取錄，「按比例計算，多咗去海外升學嘅家庭」，惟整體直資申請人數仍然多過學額，「如果家長決定呢個時間抽飛，未必代表之後有位。」以其任教的傳統名校英華書院，在取錄205人以外，後備名單仍長達300人。

不過，另有小學反映取錄率低過去年，相信因疫下停課期間，中學以zoom或錄像面試，不利家庭支援較弱的基層學生。林德育建議家長可以「冒險小小」，本區乙部首兩志願可按所屬組別選擇競爭較大的學校，以第3志願為保險線。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【中一派位】中一自行分配學位正取生結果周三揭盅　升中選校表格周五派發
15:22 2022/05/03
【中一派位】中一自行分配學位正取生結果周三揭盅　升中選校表格周五派發
【小一派位】多間名校近超收近1班世襲生　名校網仍需向鄰網借位【附名校學額名單】
19:37 2022/01/12
【小一派位】多間名校近超收近1班世襲生　名校網仍需向鄰網借位【附名校學額名單】
【升中派位】自行分配學位今接受申請　皇仁交表人流少家長形容希望大
11:32 2022/01/03
【升中派位】自行分配學位今接受申請　皇仁交表人流少家長形容希望大

你可能感興趣

【中一派位】中一自行分配學位正取生結果周三揭盅　升中選校表格周五派發
15:22 2022/05/03
【中一派位】中一自行分配學位正取生結果周三揭盅　升中選校表格周五派發
【小一派位】多間名校近超收近1班世襲生　名校網仍需向鄰網借位【附名校學額名單】
19:37 2022/01/12
【小一派位】多間名校近超收近1班世襲生　名校網仍需向鄰網借位【附名校學額名單】
【升中派位】自行分配學位今接受申請　皇仁交表人流少家長形容希望大
11:32 2022/01/03
【升中派位】自行分配學位今接受申請　皇仁交表人流少家長形容希望大
中學 將軍澳循道衛理小學 協和小學 學校 小學 人口 將軍澳 英華書院 移民

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影