【升中派位】移民潮下Band 1尾學生成功博入傳統名校　校長倡「大抽獎」乙三作為保險線

▲ 移民潮下，校長反映升中派位競爭稍緩。（資料圖片）

移民潮觸發的學界收生「音樂椅」效應持續。今年9月入學的中一自行分配學位昨日（4日）放榜，有小學校長形容，以往競爭激烈的中學近兩年收生感覺「寬鬆咗」，「Band 1尾」組別學生也成功博入「Band 1頭」名校。加上近期陸續有小六生退學移民海外，報讀直資學校學生流動性較大，有家長甚至打算放棄名牌直資中學學位，在接下來俗稱「大抽獎」的統一派位「博一博」，校長建議家長填表以乙三作為「保險綫」。

中一自行分配學位「正取生」名單昨日揭盅，多間熱門小學向TOPick反映，學生獲取錄比率與去年相若。其中將軍澳循道衛理小學已有約4成學生獲派官津或直資中學學位，校長林德育表示，綜合其早年在其他小學擔任校長經驗，發現最近兩年自行分配學位階段，競爭較劇烈的「Band 1頭」中學收生「感覺寬鬆咗、易入咗」，「以往Band 1頭組別學生先入到，依家Band 1中、Band 1尾都入到」，估計受移民潮及人口下跌等因素影響。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻亦指，該校學生獲取錄比率亦超過3成，包括約8%獲直資學校取錄，跟去年相若，形容今年學生相對容易獲直資名校取錄，並透露最近仍持續有小六生遞信退學，準備舉家移民外國，當中不乏屬Band 1組別學生，但留港升學的學生家長亦不宜太進取，「有家長反映，唔係派到最心儀嗰間直資，第2間、第3間都唔交留位費位，覺得直資往後仲會有位。」

已獲非參加派位直資中學錄取者，最遲須於5月12日決定是否「抽飛」。直資學校議會主席陳狄安透露，今年普遍直資學校取錄的學生「流動大咗」，部分人抽飛原因包括到海外升學或剛獲官津校取錄，「按比例計算，多咗去海外升學嘅家庭」，惟整體直資申請人數仍然多過學額，「如果家長決定呢個時間抽飛，未必代表之後有位。」以其任教的傳統名校英華書院，在取錄205人以外，後備名單仍長達300人。

不過，另有小學反映取錄率低過去年，相信因疫下停課期間，中學以zoom或錄像面試，不利家庭支援較弱的基層學生。林德育建議家長可以「冒險小小」，本區乙部首兩志願可按所屬組別選擇競爭較大的學校，以第3志願為保險線。

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記者：馮琪雅