特首選舉前夕徐英偉頻現身　為重返政壇鋪路？

▲ 徐英偉（右一）孖住立法會議員鄭泳舜（左一）落區派飯。（鄭泳舜Facebook）

前民政事務局局長徐英偉因早前出席港區人大代表洪為民的生日宴，1月底宣布辭職後相當低調。不過，徐英偉近日突然多次在社交平台出現，例如今日孖住立法會議員鄭泳舜落區派飯。有政界中人留意到，特首選舉前夕，加上中央正協助下屆問責班子組班，徐英偉此刻的舉動，莫非有意為復出政壇鋪路？

消息指，中央一直視45歲的徐英偉為重點栽培對象，估計將來會再被授予任務。事實上，徐英偉擔局長期間，曾處理不少爭議性問題，包括DQ區議員事件，亦有參與封區行動等，政策方面亦積極推動多媒體藝術及體育發展等工作，獲得建制派圈子肯定。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜的社交網站，今日貼出落區派飯的花絮相片，罕有地出現徐英偉的身影。鄭泳舜就指，二人過去經常一起落區，為基層送暖，形容徐英偉是其「好兄弟」、「落區拍檔兼球場隊友」 ，當他知道最近疫情下不少市民需要關心和協助，隨即義不容辭話要幫忙，齊齊派發愛心飯盒予基層市民。鄭泳舜表示，既然球場已經重開，是時候復出，約一場籃球賽或者欖球賽，不過又指「都係訂到場先算啦」。

從相片可見，徐英偉笑容滿面，親力親為幫助市民夾菜、搬飯盒，更不時舉起拇指與市民合影。鄭泳舜更形容徐英偉為「徐老闆」，因為他買飯票請街坊食飯。

另外，擁有欖球教練資格的徐英偉於五一勞動節當日，突然在其個人社交網站帳戶上載一張球場相片，寫道「終於有機會攞返件新嘅教練衫」。當時不少人留言為他打氣，包括自由黨立法會議員邵家輝、李鎮強等。其中，勞工及福利局前局長蕭偉強就留言指「勞動節復出，有否微言大義」？

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