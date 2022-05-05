【欺凌事件】小五男生因事得罪同學　遭同學帶到公園三跪九叩認錯

▲ 小五男生因事開罪同學，遭同學帶到公園三跪九叩認錯。（資料圖片）

紅磡一間小學發生學生欺凌事件。據了解，一名就讀小學五年班的男生，疑因開罪同學惹來報復，被挾往公園涼亭，事主被喝令進行「三跪九叩」，並作出具侮辱性動作，期間有人在旁拍片，並將片段發放至同學之間傳閱。

事主因開罪同學，曾透過通訊軟件談判，惟糾纏約一個月後，解決紛爭不果，至學校復課後遭到報復。事發4月22日事主於放學及補習後準備回家，被數名同學挾往紅磡邨紅暉樓對開公園涼亭，被喝令進行「三跪九叩」，並作出具侮辱性動作，期間有人在旁拍片，並將片段發放至同學之間傳閱，事主父母獲悉事件後決定報案追究。

警方表示，昨日（4日）接獲一名學校職員報案，指一名10歲男學生在4月22日下午於紅磡區內一公園懷疑被兩名男同學欺凌。警方經調查後，案件列作刑事恐嚇，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。

探員同日分別在紅磡及葵涌，拘捕兩名分別13歲及12歲男童， 兩人已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。

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責任編輯：李榮忠