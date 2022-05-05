【污水檢測】屯門、西貢及深水埗區污水檢測陽性　政府派22萬個快測包

▲ 屯門、西貢及深水埗區污水檢測結果呈陽性，政府派22萬個快速抗原測試包。（梁偉榮攝）

政府今（5日）表示，屯門、西貢及深水埗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約22萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者。

涉及地區：

屯門區 — 山景邨、海翠花園、慧豐園、邁亞美海灣及龍門居

西貢區 — 安寧花園、南豐廣場、將軍澳村及魷魚灣村

深水埗區 — 蘇屋邨

首次測試陽性者可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰