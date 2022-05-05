【院舍復元】129間院舍遲報「零確診」遭發警告信惹不滿　社署：已提供逾星期寬限

▲ 逾百間院舍遭發警告信。（資料圖片）

《經濟日報》今日獨家報道，逾百間安老院舍因沒有準時呈報院舍「零確診」，遭社會福利署牌照及規管發出警告信，有機會被撤銷或暫時撤銷牌照，業界正發起聯署表示不滿。社署晚間回應指出，4月8日實務守則新規定生效後，社署提供了一個多星期的寬限期，更多次主動聯絡及提醒他們及時呈報資料的重要性，惟有129間院舍未能遵而從遭發信。

社署指出，為了持續監察每一間院舍的染疫情況，衞生署衞生防護中心在3月31日設立網上平台，要求每一間院舍每天在指定時間申報新增個案。即使院舍過去一天沒有新增確診個案，亦須確認當天零新增個案，從而確保沒有院舍因任何漏報而造成防疫缺口。社署亦正把這系統與院舍院友的疫苗接種資料庫對接，以更準確評估個別院舍及業界整體出現爆疫的趨勢、風險及應對措施。這些制度的建立除了是為了防止第五波疫情在院舍死灰復燃外，也是為了預防萬一第六波來襲，須先築起有效的預警及監察系統。



社署分別於4月1日及4月8日兩度向所有院舍發信，要求院舍必須由4月1日起每天透過衞生防護中心提供的「每天院舍內出現新增2019冠狀病毒病呈報表格」（「呈報表格」），呈報過去一天所進行的快速抗原測試出現陽性結果個案及新增確診個案的最新資料。社署強調，在信中清楚說明即使院舍沒有新增確診個案，仍須完成及提交「呈報表格」，以防有院舍因漏報而造成防疫缺口，阻延隔離安排，導致極其嚴重的後果。與此同時，社署亦修訂院舍實務守則，要求院舍必須嚴格執行上述規定，並在4月多次致電每一院舍／營辦機構，提醒他們如使用「呈報表格」遇到困難，可向社署要求協助，而由4月12日開始，如院舍未能遵從上述規定，社署會考慮發出警告信。



4月8日實務守則新規定生效後，社署提供了一個多星期的寬限期。就未能及時遵守要求的院舍，社署職員多次主動聯絡及提醒他們及時呈報資料的重要性，強烈要求院舍積極配合。至四月十九日，共約1,100間院舍中，近九成都依時呈報，但仍有129間院舍未能遵從，社署遂於4月22日向這129間院舍發出警告信。



社署指出，院舍業界一直盡心盡力照顧院友。對業界在疫情下的努力和付出，政府由衷感謝，並一直盡力提供各項支援，與業界攜手應對疫情。政府正探討並陸續落實措施，加強院舍的抗疫能力，應付尚未完結的疫情，並呼籲業界支持和配合，如有需要，業界可聯絡社署要求協助或個別指導。

社署指，雖然近日社會整體的疫情有所緩和，但院舍最近仍不時出現新感染個案，加上院友完成接種兩劑疫苗的比率仍相對低（截至五月四日安老院的相關接種率約為47%；殘疾人士院友的相關接種率約為69%），顯示院舍仍處於容易再次出現爆發反彈的高危狀態。事實上，單是在4月29日至5月3日，衞生當局已向院舍住客發出七張隔離令及99張檢疫令。

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記者：袁澍