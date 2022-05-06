李家超出身九龍華仁　哪間中學是「特首搖籃」？

▲ 九龍華仁書院出身的特首選舉候選人李家超，上任初期曾與同屬校友的教育局局長楊潤雄，回到母校為等候放榜的師弟們打氣。（楊潤雄Facebook）

特首選舉唯一候選人李家超，篤定成為下屆特首。連同九龍華仁書院出身的李家超計算，歷來5位特首當中，原來有4名出身自傳統名校。不過，到底哪間中學才是「特首搖籃」？

李家超宣布參選後，其母校九華的多名同窗，以及曾任教他的老師，近日均向傳媒分享李家超讀書時的點滴，包括透露他過去交齊功課，亦是校內的「風頭躉」，又不時參加流行派對，更有「lady killer（少女殺手）」之稱。

相關報道近日在網上廣傳，此後不少市民都知道，李家超是九龍華仁書院的畢業生。

不過，原來李家超並非唯一一個華仁出身的特首，事關前特首曾蔭權亦是「華仁仔」，但他當年就讀的，是位於灣仔的香港華仁書院。育有兩子的曾蔭權，更安排了兩名兒子曾慶衍和曾慶淳入讀港華，成為他的「師弟」。

除了華仁之外，還有兩間傳統名校曾經培育過特首，分別是現屆特首林鄭月娥和前特首梁振英。

▲ 現任行政長官林鄭月娥，在2017年當選特首後4日，返回她的母校嘉諾撒聖方濟各書院探望師生。（政府新聞處）

其中，林鄭月娥是嘉諾撒聖方濟各書院的校友，她在該校就讀共13年，由小學至預科畢業進入大學，幾乎每次考試均考第一，更在會考取得3A5B1D佳績。她在2017年當選後，隨即以候任行政長官身份，返回母校探望師生。

而梁振英則是官校英皇書院的舊生，亦曾擔任該校的同學會會長。不過，梁振英在學期間，甚少參加女校舞會。

至於唯一並非傳統名校出身的，是回歸後的首位特首董建華。上海出生的他，12歲時跟隨父親來港後，曾就讀「左派學校」中華中學。

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