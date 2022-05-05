【疫苗通行證】非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將重啟　郵局登記名額增至3,000個

▲ 網上非本地疫苗接種紀錄申報平台將重啟，郵局登記名額下周增至3,000個。（資料圖片）

政府昨日（4日）公布為實施「疫苗通行證」而讓從香港以外地區抵港人士獲取「臨時疫苗通行證」及「康復紀錄二維碼」的安排，為提供多一個渠道讓市民申報其非本地新冠疫苗接種紀錄，政府現正更新系統功能，計劃重新推出網上非本地疫苗接種紀錄申報平台。

非本地康復及非本地接種疫苗者可申請臨時疫苗通行證，一文看清申請方法（詳情即看【下一頁】）。

「臨時疫苗通行證」只適用於本年5月1日或以後抵港人士。由於5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士會於抵港時在口岸獲發「臨時疫苗通行證」，因此，只有在5月1日至4日期間入境香港並須接受強制檢疫的人士，以及在5月1日或以後從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士，才需要到18間指定郵政局獲取「臨時疫苗通行證」。

自去年9月起已在口岸或郵政局獲發非本地新冠疫苗接種紀錄二維碼，或包含其康復身分的非本地疫苗接種紀錄二維碼的抵港人士，無需再前往郵政局申報。至於其他持有非本地新冠疫苗接種紀錄的在港人士，他們仍然可到指定郵政局申報其非本地疫苗接種紀錄，或稍後於上述網上非本地疫苗接種紀錄申報平台申報。

政府指，香港郵政已從內部調配人手及增加服務櫃位，由今日起，每日處理名額已由早前的1,200個倍增至2,400個，下星期起更會增加至3,000個。

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責任編輯：李榮忠