  • 24°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 23:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通配套】周浩鼎倡加快規劃交通系統　應付元朗南未來近10萬人口需要

政治 22:00 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

周浩鼎要求，元朗南發展計畫應預留位置，為增加行車綫留空間。（周浩鼎Facebook）

民建聯立法會議員周浩鼎就元朗南發展計劃，約見發展局官員，並要求加快規劃集體運輸系統，應付未來區內接近十萬人口的交通需要。

周浩鼎今日聯同社區主任莊展銘、徐君紹及張偉琛，就元朗南發展計劃實地視察，除了反映區內交通問題，包括公庵路，十八鄉交匯處擠塞問題，也要求當局，規劃高架及單軌列車，以應付未來人口需要，又認為發展計劃要額外預留位置，為未來進一步增加行車線，留下空間。

另外，周浩鼎又認為，要為區內的單車徑做好規劃，特別是讓單車，成為代步工具，接駁其他交通系統，而並非過去只許用作休憩用途。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【交通意外】元朗10歲男童疑踩單車時被車撞　昏迷入院仍危殆
00:31 2022/04/30
【交通意外】元朗10歲男童疑踩單車時被車撞　昏迷入院仍危殆
【東鐵過海】過海隧巴或面臨大幅削班　工會料減3成班次
今日 06:00
【東鐵過海】過海隧巴或面臨大幅削班　工會料減3成班次
【交通意外】元朗大棠路輕貨撞傷男途人　44歲司機涉嫌危險駕駛被捕
今日 14:51
【交通意外】元朗大棠路輕貨撞傷男途人　44歲司機涉嫌危險駕駛被捕

你可能感興趣

【交通意外】元朗10歲男童疑踩單車時被車撞　昏迷入院仍危殆
00:31 2022/04/30
【交通意外】元朗10歲男童疑踩單車時被車撞　昏迷入院仍危殆
【東鐵過海】過海隧巴或面臨大幅削班　工會料減3成班次
今日 06:00
【東鐵過海】過海隧巴或面臨大幅削班　工會料減3成班次
【交通意外】元朗大棠路輕貨撞傷男途人　44歲司機涉嫌危險駕駛被捕
今日 14:51
【交通意外】元朗大棠路輕貨撞傷男途人　44歲司機涉嫌危險駕駛被捕
交通 人口 立法會 民建聯 單車 發展局 單車 周浩鼎 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影