【交通配套】周浩鼎倡加快規劃交通系統　應付元朗南未來近10萬人口需要

▲ 周浩鼎要求，元朗南發展計畫應預留位置，為增加行車綫留空間。（周浩鼎Facebook）

民建聯立法會議員周浩鼎就元朗南發展計劃，約見發展局官員，並要求加快規劃集體運輸系統，應付未來區內接近十萬人口的交通需要。

周浩鼎今日聯同社區主任莊展銘、徐君紹及張偉琛，就元朗南發展計劃實地視察，除了反映區內交通問題，包括公庵路，十八鄉交匯處擠塞問題，也要求當局，規劃高架及單軌列車，以應付未來人口需要，又認為發展計劃要額外預留位置，為未來進一步增加行車線，留下空間。

另外，周浩鼎又認為，要為區內的單車徑做好規劃，特別是讓單車，成為代步工具，接駁其他交通系統，而並非過去只許用作休憩用途。

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責任編輯：陳宛彤