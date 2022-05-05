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【青少年發展】聯盟冀新政府結合官商民　助基層年青職場培訓

政治 22:35 2022/05/05

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社會應讓青少年的潛能與能力配對到適當的市場工種（受訪者提供）

「青少年發展企業聯盟」主席陳龔偉瑩表示，對於行政長官候選人李家超提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，感到鼓舞，建議新一屆政府，結合政府、商界和民間力量，為基層高中學生，提供全面和系統性的職場體驗培訓機會。

陳龔偉瑩指出，疫情下，基層青少年原本已面對的學業壓力、跨代貧窮、就業機會不足、職場抉擇困難等挑戰，變得更嚴峻， 他們對自身前途感到傍徨，希望感減少，自信亦深受打擊。聯盟在第五波疫情下，推出「窗外藍天」節目，組織了一班熱心的商界夥伴機構，利用視頻直播（webinar) ，安排商界與基層青少年，互動交流溝通，互相鼓勵。藉此加強同學的自信、激發他們的動力， 燃點他們的希望，讓他們看到窗外的藍天。

4 月推出新節目「窗外藍天 - 各行各業全接觸」（受訪者提供）

聯盟另一項「我才有用」的青少年工作體驗計劃，是通過商界、學校、社福界的合作，每年大規模按學員的興趣潛能，配對到不同的實際職場，進行工作體驗，擴大學生的職場學習經歷，開濶眼界。

陳龔偉瑩希望，新一屆政府可考慮借力於一些現時可行的計劃，進一步團結香港，結合官、商、民的力量，讓更多基層年青人受惠，聯手在未來三數年，把職場教育計劃，覆蓋至全港基層高中學生。

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實習記者：王小小

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