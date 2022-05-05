5名議員聘請保鑣用同一公司　何君堯最「揼本」

▲ 何君堯豪花6萬元選舉開支使用保安服務。（資料圖片）

新選舉制度下的立法會選舉去年12月結束，翻查選舉開支申報，5名當選議員均曾於選舉期間聘請保鑣，全部光顧一間公司，其中曾被襲擊的何君堯最「揼本」，豪花近半選舉開支使用保安服務。

何君堯於2019年11月在屯門舉辦選舉街站時，曾遭一名男子以利刀襲擊，由於他當時有聘請保鑣，故他只受了輕傷，而其保鑣亦有被割傷。他2021年立法會選舉開支達13萬元，其中6萬元用於支付「通宏護衛有限公司」，購買「短期要員保護服務」，合約列名該公司每天實行10小時工作。另外，他亦於12月19日立法會選舉日晚上，花了5,401元租住萬麗酒店（Renaissance Hotels）。

來自「超級愛國者」界別的民建聯副主席陳勇，亦花了5,810元用於支付同一公司的保鑣出勤服務費，此項費用單價為830元，而陳勇使用了有關服務7天。他回覆傅流螢查詢時表示，2019年期間，不少愛國愛港陣營的議員幹事都受到人身安全威脅，故所屬公司是「熱心朋友介紹的幫手」。據知，有關保安公司由前警務人員持有。

民建聯議員葛珮帆，亦花了22,770元，惠顧相同公司購買保安服務。同屬選委界議員港區全國人大代表陳曼琪亦於11月6日至10日期間使用保安服務，她每天花費2,490元，即共耗費12,450元。

新民黨主席葉劉淑儀亦有聘請保鑣「護花」，其選舉開支亦列有兩項保安費用，分別耗費13,200元及2.5萬元，但沒有詳細列明詳情。

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