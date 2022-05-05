  • 24°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 00:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

5名議員聘請保鑣用同一公司　何君堯最「揼本」

政治 23:01 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

何君堯豪花6萬元選舉開支使用保安服務。（資料圖片）

新選舉制度下的立法會選舉去年12月結束，翻查選舉開支申報，5名當選議員均曾於選舉期間聘請保鑣，全部光顧一間公司，其中曾被襲擊的何君堯最「揼本」，豪花近半選舉開支使用保安服務。

何君堯於2019年11月在屯門舉辦選舉街站時，曾遭一名男子以利刀襲擊，由於他當時有聘請保鑣，故他只受了輕傷，而其保鑣亦有被割傷。他2021年立法會選舉開支達13萬元，其中6萬元用於支付「通宏護衛有限公司」，購買「短期要員保護服務」，合約列名該公司每天實行10小時工作。另外，他亦於12月19日立法會選舉日晚上，花了5,401元租住萬麗酒店（Renaissance Hotels）。

來自「超級愛國者」界別的民建聯副主席陳勇，亦花了5,810元用於支付同一公司的保鑣出勤服務費，此項費用單價為830元，而陳勇使用了有關服務7天。他回覆傅流螢查詢時表示，2019年期間，不少愛國愛港陣營的議員幹事都受到人身安全威脅，故所屬公司是「熱心朋友介紹的幫手」。據知，有關保安公司由前警務人員持有。

民建聯議員葛珮帆，亦花了22,770元，惠顧相同公司購買保安服務。同屬選委界議員港區全國人大代表陳曼琪亦於11月6日至10日期間使用保安服務，她每天花費2,490元，即共耗費12,450元。

新民黨主席葉劉淑儀亦有聘請保鑣「護花」，其選舉開支亦列有兩項保安費用，分別耗費13,200元及2.5萬元，但沒有詳細列明詳情。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

緊急警示系統3月「震爆」全城　何時會再出動？
17:01 2022/05/04
緊急警示系統3月「震爆」全城　何時會再出動？
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
21:41 2022/05/04
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
李家超祖籍廣東番禺　哪個地方盛產特首？
10:30 2022/05/05
李家超祖籍廣東番禺　哪個地方盛產特首？
天主教徒林鄭受神感召參選　李家超又如何？
17:53 2022/05/05
天主教徒林鄭受神感召參選　李家超又如何？
特首選舉前夕徐英偉頻現身　為重返政壇鋪路？
20:31 2022/05/05
特首選舉前夕徐英偉頻現身　為重返政壇鋪路？

你可能感興趣

緊急警示系統3月「震爆」全城　何時會再出動？
17:01 2022/05/04
緊急警示系統3月「震爆」全城　何時會再出動？
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
21:41 2022/05/04
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
李家超祖籍廣東番禺　哪個地方盛產特首？
10:30 2022/05/05
李家超祖籍廣東番禺　哪個地方盛產特首？
政治 葛珮帆 何君堯 立法會 立法會選舉 葉劉淑儀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影