【污水檢測】荃灣碧堤半島及東涌昇薈等污水樣本呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包

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民政事務周四（5日）表示，荃灣、離島、大埔、葵青及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約184000套新冠病毒快速測試套裝。

荃灣-海韻臺、海韻花園、碧堤半島、縉皇居及麗都花園

離島-昇薈、東環及東環

大埔-富亨邨，以及葵青區的尚文苑和葵賢苑

北區-榮輝中心及榮福中心

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐