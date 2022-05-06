【特惠貸款】業主暫緩追租可申請百分百擔保個人特惠貸款　申請期至10月31日

▲ 「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將接受個別受暫緩追討欠租安排影響的業主申請。（資料圖片）

金管局表示，由今日（6日）起，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將接受個別受暫緩追討欠租安排影響的業主申請。

《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》在2022年5月1日生效，為處於指明處所且業務受2019冠狀病毒病第五波疫情重創的商業租戶提供短期保護。《條例》訂定暫緩追討欠租安排，禁止業主在一段指明的短暫期間，對指定行業未能如期繳交租金的商業租戶採取若干行動。就此，政府早前宣布透過計劃向持有指明商用處所並依賴有關的租金收入維生的受影響個人業主提供免息貸款。

合資格業主須為年滿18歲的香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬《條例》所界定為指明處所的物業，並依賴有關租金收入維生但受暫緩追討欠租安排影響，而在2022年1月1日至《條例》指明的保護期屆滿期間至少1個月暫時失去至少2成每月租金收入。合資格申請人可獲得的貸款額相等於申請人可就其指明處所收取每月租金的3倍，上限為10萬港元。還款期最長5年，可選擇首6個月無需還款，以減輕即時還款的壓力。

由2022年5月6日起，以下11家參與計劃的貸款機構將接受個別受影響業主的申請，包括中國銀行（香港）有限公司、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、集友銀行有限公司、大新銀行有限公司、恒生銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、南洋商業銀行有限公司、上海商業銀行有限公司，以及渣打銀行（香港）有限公司。申請期至2022年10月31日止。

更多資訊，包括參與計劃的貸款機構名單及它們的查詢熱線，將載於計劃的專頁。如有查詢，可致電計劃熱線：2536 0392。有意借款人士亦可聯絡參與計劃的貸款機構了解詳情。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津