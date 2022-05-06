【NFT】全球首個工作犬主題NFT開售　收益撥捐導盲犬服務中心

▲ 工作犬主題NFT以首日封設計。

一站式NFT創新孵化企業NFT PLUS（NFT+）於5月6日（全球首個首日封誕生日）正式開售全球首個以工作犬為主題的NFT大型企劃「THE WORKING DOG」，首階段將率先推出3,388枚限量以導盲犬為主題的NFT數碼收藏品系列。

首批500隻將會作內部及VIP發售；而第二批將於5月6日晚上8時正式在Opensea進行公開發售，定價為0.07以太幣起。

項目收益將在不扣除成本下，捐出總銷售額的40%到「NFT+ESG庫房」給香港導盲犬服務中心（HKSEDS）。NFT+更推出限量首日封珍藏，以傳統收藏品作媒介為NFT注入收藏價值。

「首日封」為港人集體回憶，每當有新發行必定會轟動全城，人潮滿佈各大郵局。反觀現時絕多數九十後、千禧年代的新一代卻對「首日封」及其熱潮聞所未聞。「THE WORKING DOG — 香港導盲犬」主題NFT團隊是次希望透過「首日封」與NFT虛實結合，表達兩者在收藏價值上的共通之處，讓新舊一代都互相認識、學習處於各自年代的「收藏品」。

新世代可以重新認識舊時收藏風潮；而同時舊一代也可以了解當今NFT為數位產品及藝術所帶來的收藏品變革。

▲ NFT團隊希望透過「首日封」與NFT虛實結合。

NFT+為進一步彰顯NFT收藏價值和承載文化價值，以5月6日為公開發售日，紀念現存世界上最早的「首日封」誕生日 —— 1840年5月6日英國開始使用黑便士（Penny Black）郵票時寄出的信封。首批888位買家在完成簡單登記後將會獲贈精心設計的實體「THE WORKING DOG — 香港導盲犬首日封」作紀念收藏。

記者：eric

