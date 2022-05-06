【好家教】媽媽勸阻4歲兒扔石仔免傷動物　狗主大讚：有教養嘅小朋友好多

▲ 狗主遇到很多有教養的小朋友。

最好的教育，是來自父母的家庭教育。近日有網民在社交平台投稿，分享她外出放狗時，遇到3名有家教的小朋友，讓狗狗們做朋友，玩樂時也注意狗狗的安全，並在獲得她的許可下才觸摸她的狗狗等，令網民大讚好有愛，也認為「有教養嘅小朋友其實都好多」。

有女網民近日在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，經常看到人分享父母不懂教仔的事件，但她就想讚賞一下有好家教的家長。早前她見天氣好，就帶狗狗到西貢散步，她的狗狗喜歡聞其他狗，當時有個目測5、6歲的妹妹拖著狗仔坐在樓梯上，她約7、8歲的家姐和家長都坐在旁邊。

樓主的狗狗想去聞對方的狗仔，但樓主怕嚇到小朋友，於是拉實狗狗，不料家姐即時跑下樓梯，大方地問她，「隻狗係咪做朋友呀？」事主回答「是」，家姐即時拉狗仔下來，讓兩隻狗狗對聞，並笑著說「佢哋做朋友呀」。

當時佢家長係一句聲都冇出，由得囡囡處理，可見父母教導有方，囡囡大方得體又勇敢，讚！

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媽媽勸阻兒子扔石仔

其後，樓主繼續散步，見到一名3、4歲的男童在樹下執石仔亂扔，最初父母沒有阻止，直至見到她的狗狗與其他狗對聞時，媽媽便開聲阻止小朋友：「唔好扔啦，你見唔見到狗仔喺度玩緊，會扔到狗仔㗎，佢哋會痛㗎」。

男童即時停手，專心地望著兩隻狗互聞。事主認為，父母教導孩子可以玩，但不要傷害到小動物。

最後，她去了狗狗友善餐廳食飯，旁邊有一個約3、4歲的小朋友正在吃飯，見到她的狗狗便打招呼。小朋友全程望著她的狗狗，但沒有伸手去摸，過了一會才問她：「姐姐，可唔可以摸摸狗狗？」

對方媽媽即時阻止，著孩子不要騷擾樓主，但樓主欣然地讓孩子摸狗狗。小朋友很溫柔地摸了兩下，然後很開心地一邊哼歌一邊吃飯。

好少有咁細嘅小朋友識問可唔可以摸，通常直接行埋嚟就摸或者嚇到彈開，應該係佢喺屋企時父母都有教要經人同意先可以做某啲行為。

樓主認為，3名小朋友都很可愛，亦很有愛，有教養的小朋友其實都很多，希望大家不要只留意負面的事。不少網民都紛紛讚好，並認為樓主很幸運可以連續遇到3個有教養的家庭。有人更表示，希望未考到牌的家長可以參考，點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜