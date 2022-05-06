【電子科技】司法機構推新系統　可電子模式提交文件及繳款

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司法機構今日（6日）宣布，推出綜合法院案件管理系統；法庭使用者可以電子模式就區域法院傷亡訴訟和稅款申索向法庭提交文件和繳付相關的款項。

綜合法院案件管理系統提供的主要電子服務包括：向法院送交及從法院接收案件特定的法庭文件、查閱或翻查已存檔文件和法院持有的其他案件資料、翻查訟案登記冊，以及繳付各類法院服務收費。

合資格的使用者須註冊開立用戶帳戶，以使用綜合法院案件管理系統下的所有服務。這些合資格的使用者包括正在進行或新的電子程序的訴訟各方及其法律代表（如有）、香港大律師公會、香港律師會、律師行、政府部門、執法機關，以及法定團體。註冊開立帳戶費用全免。

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責任編輯：余思嵐