【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路

▲ 陳卓賢（Ian）推出本年度第二首派台作品《Got U》。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出2022年第二首派台作品《Got U》，是繼2020年《正式開始》、2021年《DWBF》後又一首甜度爆標的情歌。而Ian這首新歌参MV於昨晚（5月5日）晚上9時上架，12小時後已輕鬆衝破50萬點擊率。

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直白情歌



Ian形容，跟《留一天與你喘息》相比，《Got U》是一直白情歌，他說：「其實《留一天與你喘息》我唔係好當佢係情歌，因為好多時候，擺喺唔同對象，好似朋友、家人、身邊所有人，甚至是寵物都啱用，但《Got U》就係好直白嘅甜蜜情歌，直接話俾對方聽，因為有你，所有問題都解決晒。」

Ian繼續負責作曲部份，並首度與填詞人T-Rexx合作：「向來唔係自己填詞嘅作品，就會同填詞人溝通好多，然後大家就會揮筆寫一份好好嘅詞出嚟，今次同T-Rexx第一次合作，但都幾一見如故，好直接溝通到（歌曲）會係乜嘢嘅感覺，當中有啲乜嘢密碼藏喺入面，所以今次合作都好開心。」

▲ 《Got U》

MV故事傷感



《Got U》的歌詞甜到漏，但今次MV的故事卻十分傷感，當中講述女主角因眼疾，與Ian的甜蜜溫馨逐漸從幸福的日常中漸漸流走。

但Ian卻覺得導演構思這傷感故事，卻十分合理：「人生不如意事十常八九，淨返一二就係開心事，正正因為有傷感嘅事，當有令你好開心或者好難得嘅事情出現時先特別顯得珍貴，而每一樣好開心嘅事嘅背後都一定有好長篇嘅故事，例如：一對情侶走到白頭到老背後都經歷好多，甚或有好多爭執、唔愉快嘅事。每一個美好故事背後，都一定有個傷感啲、現實啲嘅背景，所以MV劇情好合理。」

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化身黑馬王子



MV中，為了呈現一對情侶的甜蜜溫馨畫面，Ian有機會首嘗騎馬的滋味，穿上黑色牛仔褸的他，騎上馬背即化身「黑馬王子」，型格帥氣兼備，而Ian自己拍攝當日也騎得十分開心，瞬間變大細路！

他開懷道：「第一次騎馬，好開心又好玩，希望以後MV都會有多啲唔同類型嘅活動！因為我放假空餘時間，都應該唔會喺bucket list有想學騎馬呢個想法，但導演話今次要騎馬時我係好開心，我好想試下。今日拍攝可以將一啲平時唔會做到，但原來我都好想做嘅事做到出嚟，所以好開心。不過騎馬開心得滯，掛住望隻馬唔記得望女主角，結果導演要不停提住我，要對望；但都好開心，仲要幫隻馬沖涼，正！」

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著便服玩水

拍攝當日正值暴風雨前夕，氣溫逾30度，另一甜蜜場口則讓Ian與女主角可以在天台的水池中玩樂，透心涼一番。

但Ian笑指：「都舒服嘅，落去嗰下涼浸浸，但真係坐落去嗰下又怪怪地，可能因為知道自己著住便服，然後著住正常內褲，如果著住泳褲加沙灘褲，成件事就好啱數。Physically（肉體上）又唔係好唔舒服，只係心理上覺得唔係著住一件好Appropriate（合適）嘅衫褲，但熱辣辣浸住水食下西瓜幾爽。」

唱歌氹女主角



至於另一場景，只見Ian手執咪高峰，與女主角在鏡頭前忘形高歌，不過MV中卻未有聽到Ian在唱甚麼，相信很多粉絲都會即時猜想歌曲名字。

Ian即給予點點提示，讓大家估一下，他道：「唱呢隻歌係因為近期睇咗一套電影，電影裡面有出現呢隻歌，當導演話要我唱一隻歌氹女主角開心，要成個人好開心好有氣氛嘅時候，腦內第一時間就Pop Up（彈出）呢隻歌。係一位好敬佩嘅藝人前輩作品，所以第一時間就諗到，同時亦係向呢位前輩致敬，我自己都好鍾意呢隻歌，細細個就聽㗎喇！」