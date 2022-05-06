【2022最新】水中銀檢測嬰兒洗髪沐浴泡泡　5款温和無刺激安全名單

▲ 水中銀檢測嬰兒洗髪沐浴泡泡，5款温和無刺激安全名單。

嬰幼兒皮膚幼嫩脆弱，挑選一款溫和、不刺激的洗髮沐浴產品十分重要。水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）檢測市面9個品牌，共10款嬰幼兒洗髪/沐浴泡泡產品，發現5款通過安全及温和功效測評，屬於「品質卓越」。

水中銀從線上線下平台萬寧，屈臣氏，指定銷售商店，藥房及HKTVMALL選購了9個品牌，共10款聲稱温和或無刺激性的嬰幼兒沐浴產品，進行魚胚胎毒性檢測及温和無刺激功效測評，而產品價格相差逾6倍。

結果顯示，10款嬰幼兒泡泡沐浴用品樣本當中，5款款被評為「品質卓越」，另外5款為「品質合格」。當中通過了安全及温和無刺激功效檢測，包括國際知名品牌Arau、babySWIPE、Mambino Naturals 及 Pigeon。

以下為5款安全及溫和無刺激功效顯著產品：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片：

水中銀建議，消費者選購時也可以留意產品有沒有含高度關注（SVHC[5]）成分的原料或禁用原料，例如在日本受厚生勞動省(MHLW)所監管的條例中對產品多種的化學品含量有嚴格的規定，包括福美雙、十一碳烯醯二乙醇胺及月桂醯肌氨酸鈉等。美國 FDA 或消費品安全委員會所監管，具體取決於產品的製造方式或使用方式。其中檢測出有安全風險產品的品牌所在地全部來自歐洲。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士表示，有香料或染料的產品可能存在一定的致敏性，在使用時或對皮膚產生一定的刺激性，因此需要選擇低致敏香料或染料，避免使用已知26種致敏香精成分。

另外，泡泡的濃厚度很大程度上由泡沫泵和表面活性劑的含量復配決定的，而過量的表面活性劑也是增加產品安全風險的一種可能，因此可以通過選擇高質量的泡沫泵而減少表面活性劑含量來降低產品安全風險。

她續指，水中銀通過魚胚胎檢測技術可以鑒別這些沐浴產品是否具有致敏性，因此消費者可以選用通過水中銀溫和（無刺激）功效顯著及安全性綠魚評級的產品，減少因長期使用有安全風險的沐浴產品而對皮膚的影響。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：沈佩珊