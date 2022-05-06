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【娛圈喜事】親述向攝影師女友求婚過程　黃嘉樂將成人夫：多了一份責任

娛樂 11:57 2022/05/06

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黃嘉樂帶女友Samantha看「藍眼淚」並求婚成功！

黃嘉樂在昨晚（5月5日）宣布向攝影師女友Samantha（江惠賢）成功求婚，將「升呢」為人夫，可喜可賀！

現年43歲的TVB演員黃嘉樂與女友雙雙於社交平台公布喜訊，黃嘉樂更向TOPick透露早前帶女友去看「藍眼淚」並趁機求婚的過程，非常浪漫！

【大醬園】黃嘉樂不擔心婆媳糾紛　想家庭和睦：男人就要醒目一點

最新影片：陳山聰專訪

籌備求婚

黃嘉樂與Samantha拍拖5年，並偶爾在社交平台放閃，愛得甜蜜。

對於結婚的決定，他表示：「之前忙於拍攝《法言人》，其實在那段時間都覺得自己大個仔了，而且大家都到了適婚年齡，這件事我想做很久了。」並續指：「找來了身邊的朋友，詢問他們的意見，再準備結婚戒指，恰巧早前有個自然現象叫「藍眼淚」，帶了她到海灘並成功求婚。」

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將成人夫

求婚成功了！黃嘉樂即將踏入人生新階段，他說：「尚未正式成為人夫，不過作為一個男人多了一份責任。我向來也很照顧她，所以暫時沒有太多的感覺，但是開心的。」

談到未婚妻的優點，他大讚：「我最欣賞她做事認真，對自己很高要求，這都是很值得我學習的。她非常孝順，很欣賞她這麼孝順的性格。」

維繫關係

黃嘉樂指：「維繫一段關係最重要的要素是互相坦白和溝通，還需要愛，這是最重要的因素。」問到婚禮詳情，他先賣個關子：「何時結婚以及婚禮以甚麼形式進行之後再分享。」

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公布喜訊

其實黃嘉樂是在昨晚社交平台報喜訊，寫道：

我來不及參與妳的過去
但妳的未來必定有我！

#我係未婚夫
#佢係未婚妻
#五周年紀念日

至於Samantha亦在社交平台分享感受稱：

恭喜你呀！咁我就將我自己交比你喇！💛🦖

一直做男性主導行業嘅我，喺你身邊呢五年我可以做返一個好懶同唔理野嘅女人。😹期待繼續被你照顧嘅日子😻

#五周年紀念日 #我要嫁喇 #我係未婚妻 #到時大家飲多杯多曬 #影過幾百對新人嘅我比人影返先知咁辛苦哈

記者：梁樂欣

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