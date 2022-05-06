【校長專訪】憶初為人師只識靠惡管教　黃冠華校長用遊戲治療終教好學生

▲ 黃冠華校長由社工出身。

疫情對於教育界的衝擊不亞於餐飲及娛樂行業，兩年多來，全港小學彷彿時光倒流，從全日制變回半日制。童年時讀半日制小學的聖公會基榮小學黃冠華校長，回想自己的成長歲月，不禁感歎當時的充實。

我讀下午校，同樣教小學下午校的爸爸每天早上都帶我去做運動，乒乓球、羽毛球、網球、壁球或游泳、踩單車等，全都玩過！

父親的堅持源於對兒子的健康關注：「因為小時候身體不是太好，所以他在這方面特別用心。當然爸爸本身也喜歡運動，各種都懂，才能教我、陪我。」校長笑言，這些年來學界強調的「一生一體藝」，自己小時候不知不覺中已實踐了。「爸爸陪做運動，媽媽則負責帶我去學琴、監督我練習。」

▲ 聖公會基榮小學黃冠華校長以遊戲治療作為教育理念，主張與學生建立信任關係。（曾耀輝攝）

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小學生時期的黃校長，每天的既定行程從早上做運動開始，上學前會溫習一下，放學後便練琴、做家課。

當時的時間真的很見使！每天都非常充實，但又不會特別覺得累。只是每天練琴對於當時的我來說，變相少了看卡通片時間，有時也會覺得很大犧牲！

然而不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香，從小累積的鋼琴鍛練，讓黃校長享受到音樂帶來的純粹樂趣。「從小二開始學，中四考8級，中六再考第一張演奏文憑。真的到了8級過後，自己的技巧到了一定程度，或許也因為浸淫了多年，便很真切的感受到當中的樂趣和美妙。從因為責任而練琴，變成享受練琴。」

社工出身轉投教職

聽黃校長講述求學時期的日子，似乎只有排得滿檔的課外活動，卻不見他說課業上的事。原來他當年讀的是一條龍學校，升學壓力較輕，也因為他本身成績就相當不俗。「我一直維持在全班前5名左右的名次，加上可以直升，所以父母沒有特別催谷我，反更在意我有沒有好好堅持做運動和練琴。」

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說到自己最喜愛的學科，理科出身的黃校長即道：「生物！所以當年考完A-Level後，本來報了物理治療，但後來HKU收了我讀Social Work，便順勢入讀。」

黃校長予人一種可靠穩重的信賴感，的確相當適合當一名助人的社工。大學3年，他本來已打算畢業後投身社工行列，卻遇上其他機會。「讀Social Work讓我更了解人，也更了解自己。過去我從未考慮過要做甚麼工作，雖然很喜歡運動和音樂，但只是當作個人興趣。而Social Work的學習、訓練讓我覺得接觸人、幫助人是比較適合自己的工作。」

但當時我的師兄、師姐都難以找到工作，我在大學最後一年時，5月已考完試，社工工作又未有定局。做老師的爸爸見我空閒，便告訴我：「有學校有個5星期的代課老師空缺，反正你沒事，不如去試試。」

那5個星期，黃校長教英文和音樂，至代課日子來到尾聲，當時坐在他旁邊的老師前輩主動問他喜歡教書與否。「我說很有趣，但因為沒讀過education，也不知道自己教得好不好、對不對。他聽到我這樣說，就介紹我與他認識的另一間學校的校長見面，對方當時正在請老師。聊過後，那位校長就馬上請我了。」

教書之路對於黃校長來說，相當水到渠成，從代課老師至正職老師，機會不斷出現。因當時正值金融風暴後一兩年，經濟低迷，找到一份穩定的老師工作，相當不容易。

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嚴厲手法處理曳學生

初生之犢面對一群小學生，未掌握太多教育方法，便只管以嚴制壓。「雖然我讀Soical Work，但那些理論根本套用不到小學生身上，他們完全不受控、不聽你說話，我便改用惡、嚴厲的手法處理。而當校長發現你處理到比較頑皮的學生，便不斷分派最難教的學生給你。」

一傳十、十傳百，學生之間認定你是惡的老師，在你面前便會變得安份守紀。但我心裏很清楚，學生只是在你面前短暫地乖，並不是真的口服心服。

「後來我轉到另一間學校，也剛好自己在港大讀Master of Social Science時接觸到Play Therapy（遊戲治療），覺得是非常好的教育方法，便立即應用在新的學生身上。」這一次，黃校長就像當年享受彈琴帶來的滿足感般，也在教育學生上獲得滿足。

「原來不用鬧、不必惡，學生都可以教好。因為當老師和學生之間建立了一個信任、好的關係，學生不會與你對抗，你說一次，他們就會聽。而且當彼此的關係愈好，老師愈了解學生，他們所展現出來的潛能、才華也會愈益明顯和強烈。」

黃校長坦言，遊戲治療成為他後來教學的最重要信念。「從那時起至今，已經十多年，我不斷積極推廣，希望這種對學生有明顯助益的教學方法，可以應用到更多學生身上。」

▲ 育有兩個女兒的黃校長從小也以遊戲治療教養孩子，感恩子女的高EQ。（受訪者提供）

教家長別說倒米說話

於不同學校任職的期間，黃校長均積極推廣遊戲治療，不只在校內向老師分享，亦會開辦家長講座，從各個層面幫助有需要的學生。他舉例指：「最基本像我們會教家長不要對孩子說『倒米』的話，如當孩子放學回家，告訴家長『今天老師很惡！』家長不宜說：『一定是你不乖\不對，老師才會對你惡！』或小朋友默書成績不好，家長不應只說：『一早叫你好好溫習！現在這麼低分！』」

校長強調：「當小朋友表達一些不開心、負面的感覺時，大人應先同理他們，然後才作出引導。如上面的例子，可以說：『老師很惡，你是不是很驚？不開心？你覺得為甚麼他會惡？』以及『低分是不是因為很難？抑或溫習時間不夠？』這樣的說法既不傷害孩子，又對事情有幫助。」

黃校長笑言過去是「惡老師」時，不時和其他老師同工討論，大家也明白「惡」不是面對學生的好方法。