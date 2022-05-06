【元宇宙NFT】全球首個珍稀威士忌NFT藝術品　5月20日邦瀚斯香港拍賣會登場

▲ 此酒在全球最古老威士忌榜單名列前五位，更榮膺 2022 年度最佳蘇格蘭單一麥芽威士忌之美譽。(品牌提供)。

在珍稀威士忌市場上，一瓶Gordon & MacPhail的Glen Grant 72年威士忌將與只此一個的NFT（非同質化代幣）藝術品及其原作一同拍賣。該NFT藝術品旨在紀念這瓶威士忌入桶的年份，並向1948年的香港致敬。

這件藝術品由知名《南華早報》漫畫家Harry Harrison創作，他多年來一直以充滿話題性的畫作捕捉香港的獨特精髓，而這亦是Harry的作品首次被鑄造成 NFT。

▲ 藝術家兼香港政治漫畫家Harry Harrison創造個人首個NFT原創作品。(品牌提供)

這款令人夢寐以求的蘇格蘭單一麥芽威士忌Glen Grant 1948，最近在2022年的《Jim Murray威士忌聖經》中獲評為世上最出色的單桶威士忌。

此72年威士忌僅裝瓶290瓶，其中編號88的一瓶於去年邦瀚斯拍賣會上，刷新了世界拍賣紀錄。而今次這瓶威士忌會連同一件全球首創的NFT藝術品推出拍賣，大會相信很有可能會打破之前單瓶稀有Glen Grant 72年單一麥芽威士忌的成交紀錄，甚至可能達到100萬港元。

▲ Glen Grant 72年威士忌以手工切割的精美水晶酒瓶盛載，堪稱 Premier Whisky 的心血結晶。(品牌提供)

Gordon & MacPhail的Glen Grant 72年威士忌，被譽為有史以來最出色和最具歷史意義的威士忌之一。對於尋找陳年珍稀威士忌的愛酒人士、鑑賞家或投資者來說，這款威士忌絕對是不容錯過的珍品。

查詢：2918 4321（BONHAMS）

記者：郭秀芳