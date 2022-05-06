【2022端午節】】恆香推素食八寶齋粽＋櫻花蝦珍珠米粽　早鳥優惠低至56折起最平$40入手

▲ 恆香推出新口味粽子，及早鳥優惠。（圖片由恆香提供）

端午將至，應節食物粽子，大家又豈能錯過？恆香為了迎合不同人士的口味，今年推出了「櫻花蝦珍珠米粽」及素食人士首選「八寶齋粽」，還有早鳥優惠價低至56折起，買滿10張禮券再送香港製造瑤柱鮑汁XO醬！

恆香的粽子是香港製造，今年除了「金腿蛋黃鹹肉粽」、「恆香白蓮蓉梘水粽」、「陳皮紅豆沙梘水粽」及足斤重「一品瑤柱XO裹蒸粽」四款粽子讓大家選擇外，今年推出兩款新粽子，包括專為素食人士設計的「八寶齋粽」與和風滋味「櫻花蝦珍珠米粽」。

櫻花蝦珍珠米粽

▲ 櫻花蝦珍珠米粽。（圖片由恆香提供）

「櫻花蝦珍珠米粽」以鹹肉粽為基礎改良，選用了日本珍珠米，再加入腩肉、鹹蛋黃、瑤柱、栗子及花生等餡料製作出日式風味的粽子。米粽上還加以櫻花蝦作點綴，粽子特別附上一小包秘製醬油，讓大家沾醬拌食！

早鳥價（5月15日截止）：HK$62

八寶齋粽

香港人對健康飲食愈來愈有追求，素食食品亦大受歡迎，「八寶齋粽」是恆香為素食人士設計，混合多款營養豐富的健康穀麥，包括藜麥，再加入豆類及花生，還是低糖、低脂、低卡路里，在端午節都可以吃到健康的鹹子。

早鳥價（5月15日截止）：HK$40

金腿蛋黃鹹肉粽

「金腿蛋黃鹹肉粽」由糯米、綠豆與五花肉制作，純手工包製，選用泰國糯米，內餡採用綠豆金華火腿及原隻鹹蛋黃。

早鳥價（5月15日截止）：HK$58

恆香白蓮蓉梘水粽

「恆香白蓮蓉梘水粽」採用了湘蓮，以古法銅鑊炒煮，糯米以1:16比例的梘水泡浸，糯米包裹着恆香自家炒製的白蓮蓉，清甜回甘，還有白蓮蓉流心爆醬效果。

早鳥價（5月15日截止）：HK$42

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陳皮紅豆沙梘水粽

甜粽「陳皮紅豆沙梘水粽」以糯米為外層，配上陳皮熬製而成的紅豆沙，陳皮的回甘滲透在豆沙蓉之中，口感軟滑。

早鳥價（5月15日截止）：HK$42

一品瑤柱XO裹蒸粽

「一品瑤柱XO裹蒸粽」足料巨型，以原粒瑤柱、原隻鹹蛋黃、加上秘製五花腩肉、鴨肉、蝦乾、花菇等材料製成，還加入自家研發鮑汁XO醬，口感豐富。綠豆與糯米比例相等，內餡份量十足。

早鳥價（5月15日截止）：HK$138

恆香指由即日起，現凡購買端午粽系列禮券10張或以上，即送瑤柱鮑汁XO醬（價值$168）！

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責任編緝：蕭雅文