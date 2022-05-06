【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】

▲ 三位80年代女神後裔進軍娛圈。

邱淑貞、李麗珍與柏安妮均為八、九十年代女神，三大昔日女神的女兒均盡得母親優良基因，三位女神的後裔近日相繼入行，成為媒體的焦點。

邱淑貞的女兒沈月揀選於韓國出道，力拼一眾韓星，另一性感女神李麗珍的女兒許倚榕大搞時裝設計生意，有意進軍KOL界，至於柏安妮的17歲女兒許恩怡，初登大銀幕即獲獎，更被捧為近年少有的氣質新晉演員。

【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人 以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】

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沈月 20歲

於八、九十年代獲封為「性感女神」的邱淑貞跟沈嘉偉育有三名女兒，當中長女沈月長得極標緻，跟媽媽十足餅印一樣，獲封為「最索星二代」，年僅20歲的沈月早獲各大品牌睇中成為寵兒，不時獲邀出席時尚活動，在社交網亦人氣高企

早年有傳沈月被電影公司和製作人睇中欲簽約旗下，惟當時邱淑貞曾強調女兒並沒打算入娛樂圈，希望大家給予多點私人空間。

▲ 沈月跟邱淑貞如同餅印母女。（取自instagram）

惟近日有沈月逗留在韓國超過兩個月，因而傳出她與韓國經理人公司簽約，即將以藝名「Ayla」在當地正式出道做藝人，而沈月近日於IG分享於首爾出席多個時裝騷的照片，當中沈月和金希澈、丁海寅、「EXO」世勳等韓星開心合照。

其實2月份沈月已經公佈改藝名為「Ayla」，她解釋新名代表着「Adventure（冒險）」、「Youthquake（年輕覺醒）」、「Love（愛）」及「A little bit of creativity（一點創意）」的意思，希望藉名字讓她展開人生的新一頁。而韓國傳媒亦以「Ayla（아이라）」稱呼她！

沈月曾表示喜歡唱歌跳舞，對演戲沒有太大的興趣，未知她會否以跳唱歌手身份於韓國出道。

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許倚榕 25歲

另一位昔性感女神李麗珍與前夫許愿所生的女兒許倚榕（Annise）同樣受注目，許倚榕盡得靚媽的真傳，遺傳了媽媽的大眼睛和嬌人身材。

自從於加拿大讀完設計回港後，很多娛樂公司都向她招手拍廣告或參加幕前演出，不過均遭許倚榕一一拒絕，因為她對娛圈興趣不大，加上媽媽李麗珍反對，所以她安份守己找到份設計師工作，做打工一族。

▲ 李麗珍跟女兒許倚榕。（取自instagram）

不過現年25歲的她近日對創業有興趣，早前她接受媒體訪問時透露，近年積極開展時裝設計生意，她深知要宣傳必須懂得善用社交媒體，也希望透過這些途徑分享自己的作品，故希望進軍KOL界。

問及媽咪李麗珍是否開綠燈准許進軍娛圈，許倚榕表示媽咪給予自己很大自由度及支持。而李麗珍在演藝界打滾多年，知道女兒要踏足自己老本行時，就吐出四字真言「帶眼識人」。

對於會否母女檔合作拍廣告，許倚榕表示不抗拒，不過就未有人邀請，但她重申對演戲依然興趣不大。

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【星二代】柏安妮17歲囡囡首演廣告 許恩怡盡得靚媽真傳演戲細胞爆棚

許恩怡 17歲

至於80年代混血女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie），近年繼承母業加入娛樂圈。

去年，她在著名經理人Kim的帶領下踏入影圈，成為熊黛林、Angelababy師妹。

▲ 柏安妮為八十年代女神。

許恩怡盡得靚媽柏安妮的優良基因，高顏值之餘，更具有演戲細胞，去年首度踏足大銀幕，憑電影《燃野少年的天空》勇奪「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮「最佳新人獎」。

Natalie甫出道即深得品牌歡迎，從其IG所見，不時為Dior、Miu Miu、Louis Vuitton和Prada等時尚品牌拍攝宣傳照。

品學兼優的Natalie，在3歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。另外Natalie從小接受武術訓練，擅長劍術、長拳、太極等，無論武術、舞蹈上的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。

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