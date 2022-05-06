【封區檢測】黃大仙下邨（二區）龍樂樓發現1宗陽性及2宗不確定　有6人未強檢

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【13:30】黃大仙下邨（二區）龍樂樓有6人未強檢

黃大仙下邨（二區）龍樂樓共檢查了310名受檢人士的檢測報告，發現有6人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:05】黃大仙下邨（二區）龍樂樓發現1宗陽性及2宗不確定個案

黃大仙下邨（二區）龍樂樓780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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記者：TOPick 港聞組