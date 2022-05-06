【母親節】別辜負最愛你的人一番心意　鄭丹瑞憶亡母︰遺憾沒有每天愛她

▲ 在母親節前夕鄭丹瑞憶起亡母，遺憾自己每年只在母親節為她炮製驚喜，沒有每天好好愛她。

每次遇上一些值得開心高興的事，希望跟至親分享的時候，總會第一時間想起已經在天家的母親，難免有些遺憾。曾經自我安慰：生老病死是自然定律，但心中仍覺戚戚然。年紀大了，愈珍惜跟家人一起的日子，想起自己當年無日無夜地瞓身拼搏，再加上交遊廣闊，經常早出晚歸，很多快樂、開心的事情，急着與身邊的朋友分享，卻忘記了父母親才是第一個應該分享的人。

這幾百字寫在母親節前夕，是因為自從母親離世後，每到這個節日，我就想起她在世的時候，她的生日、每年的母親節，我都從不缺席，也經常為她炮製驚喜，讓她的生日過得開開心心。

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但，那樣就足夠了嗎？一年就只有這兩個日子，值得跟母親慶祝嗎？其他的時間呢？幾多次答應下班回家飲湯，結果？要不是忙得頭暈眼花，回到家倒頭便睡；就是忽然朋友有約，出去玩得流連忘返。待到凌晨回家，餐桌上放着涼了的湯水，母親不僅沒有怨言，反而在半睡半醒間，仍堅持為我翻熱湯水。

我當然有不回家吃飯飲湯的藉口，但母親也從未怪責過我，只是今天回憶起這些片段，那種辜負了最愛你的人一番心意的感覺，絕不好受。母親節在我母親離開後，就屬於我兩個女兒跟她們母親的節日，我當然也會參與其中，只是總覺得欠了點甚麼。能夠每天去愛你的母親，就做吧，別讓母親節留下遺憾。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「遺憾」

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