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【蛋糕熱量】母親節蛋糕熱量圖鑑　營養師教健康挑選秘訣避熱量陷阱

健康 12:07 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

母親節蛋糕熱量圖鑑，營養師教健康挑選秘訣避熱量陷阱。

母親節將至，不少人都會訂蛋糕慶祝節日。而市面上蛋糕種類繁多，究竟有哪些類型熱量極高？有哪些是屬於低卡輕盈之選？台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理市面常見蛋糕熱量圖鑑，並分享挑選及進食蛋糕時要考慮的健康秘訣。

最新影片：

常見蛋糕熱量圖鑑（可分6-8塊份量）

    點擊圖片放大

邪惡之選

  • 重乳酪芝士蛋糕 2700kcal (630g)
  • 法式千層蛋糕 2546kcal (720g) 
  • 卡通造型蛋糕 2490.9kcal (950g)
  • 朱古力鮮忌廉蛋糕 2466kcal (900g)
  • 紅茶鮮奶蛋糕 2004.5kcal (600g)

健康之選

  • 海綿蛋糕 1356kcal (400g)
  • 水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)
  • 輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)
  • 芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)
  • 戚風蛋糕 920kcal (400g)

6大健康貼士

1. 選質地膨松類型；或熱量較低、以雞蛋或牛奶為原型食材的類型。

2. 少裝飾，例如糖衣、翻糖、馬卡龍。可以原味或水果味替代。

3. 避開高油脂高糖内陷，如卡士達醬、慕斯、紅豆餡等。

4. 與人分食。以適合人數多少的大小爲主作考慮；多人分食可分散熱量。

5. 進食時間：建議中午至下午，身體將有足夠時間消化；吃完多活動幫助代謝。

6. 搭配飲料：無糖茶、黑咖啡、牛奶、乳酪、無糖豆漿等。避免含糖手搖飲料，例如珍珠奶茶等，會使糖份超標。

——————

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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