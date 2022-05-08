【蛋糕熱量】母親節蛋糕熱量圖鑑 營養師教健康挑選秘訣避熱量陷阱
健康 12:07 2022/05/08
母親節將至，不少人都會訂蛋糕慶祝節日。而市面上蛋糕種類繁多，究竟有哪些類型熱量極高？有哪些是屬於低卡輕盈之選？台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理市面常見蛋糕熱量圖鑑，並分享挑選及進食蛋糕時要考慮的健康秘訣。
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常見蛋糕熱量圖鑑（可分6-8塊份量）
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邪惡之選
- 重乳酪芝士蛋糕 2700kcal (630g)
- 法式千層蛋糕 2546kcal (720g)
- 卡通造型蛋糕 2490.9kcal (950g)
- 朱古力鮮忌廉蛋糕 2466kcal (900g)
- 紅茶鮮奶蛋糕 2004.5kcal (600g)
健康之選
- 海綿蛋糕 1356kcal (400g)
- 水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)
- 輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)
- 芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)
- 戚風蛋糕 920kcal (400g)
6大健康貼士
1. 選質地膨松類型；或熱量較低、以雞蛋或牛奶為原型食材的類型。
2. 少裝飾，例如糖衣、翻糖、馬卡龍。可以原味或水果味替代。
3. 避開高油脂高糖内陷，如卡士達醬、慕斯、紅豆餡等。
4. 與人分食。以適合人數多少的大小爲主作考慮；多人分食可分散熱量。
5. 進食時間：建議中午至下午，身體將有足夠時間消化；吃完多活動幫助代謝。
6. 搭配飲料：無糖茶、黑咖啡、牛奶、乳酪、無糖豆漿等。避免含糖手搖飲料，例如珍珠奶茶等，會使糖份超標。
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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。
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責任編輯：張沛