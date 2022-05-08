【蛋糕熱量】母親節蛋糕熱量圖鑑　營養師教健康挑選秘訣避熱量陷阱

▲ 母親節蛋糕熱量圖鑑，營養師教健康挑選秘訣避熱量陷阱。

母親節將至，不少人都會訂蛋糕慶祝節日。而市面上蛋糕種類繁多，究竟有哪些類型熱量極高？有哪些是屬於低卡輕盈之選？台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理市面常見蛋糕熱量圖鑑，並分享挑選及進食蛋糕時要考慮的健康秘訣。

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常見蛋糕熱量圖鑑（可分6-8塊份量）

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邪惡之選

重乳酪芝士蛋糕 2700kcal (630g)

法式千層蛋糕 2546kcal (720g)

卡通造型蛋糕 2490.9kcal (950g)

朱古力鮮忌廉蛋糕 2466kcal (900g)

紅茶鮮奶蛋糕 2004.5kcal (600g)

健康之選

海綿蛋糕 1356kcal (400g)

水果戚風蛋糕 1250kcal (700g)

輕乳酪蛋糕 1176kcal (400g)

芋泥戚風蛋糕 1008kcal (400g)

戚風蛋糕 920kcal (400g)

6大健康貼士

1. 選質地膨松類型；或熱量較低、以雞蛋或牛奶為原型食材的類型。

2. 少裝飾，例如糖衣、翻糖、馬卡龍。可以原味或水果味替代。

3. 避開高油脂高糖内陷，如卡士達醬、慕斯、紅豆餡等。

4. 與人分食。以適合人數多少的大小爲主作考慮；多人分食可分散熱量。

5. 進食時間：建議中午至下午，身體將有足夠時間消化；吃完多活動幫助代謝。

6. 搭配飲料：無糖茶、黑咖啡、牛奶、乳酪、無糖豆漿等。避免含糖手搖飲料，例如珍珠奶茶等，會使糖份超標。

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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛