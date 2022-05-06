【明星減肥】「紅女巫」5招秘訣瘦身不瘦胸　伊莉莎伯奧遜一日吃足7餐愈食愈瘦？

▲ 「紅女巫」5招瘦身不瘦胸秘訣大公開。

Marvel Studios超級英雄電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）日前在加洲舉行首映禮，當中「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）身穿中門大開的黑色套裝，真空上陣盡晒美好身材，更突顯其白皙膚色，成為全場焦點。

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【奇異博士2】「紅女巫」伊莉莎伯奧遜性感現身首映 《失控多元宇宙》掀撲飛熱

現年33歲的伊莉莎伯當日被看中飾演「紅女巫」已為世界觀眾認識，早前更在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）擔正女主角，戲中挑戰多個大膽造型，性感身材當時已引起網民熱話。

能夠在鏡頭前自信地展現Fit爆身材，伊莉莎伯對其身形管理十分有要求。她曾在訪問中分享5大瘦身秘訣及健身保養方法，在不節食情況下一天可吃足7餐，而且最重要是瘦身不瘦胸，相信不少女士對她的秘訣十分好奇！

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第1招：攝取大量蛋白質

伊莉莎伯認為減肥動力與精神狀態有很大關係，尤其拍攝時間長，絕不能捱餓。她習性少食多餐，每餐大量攝取雞肉、魚肉等蛋白質，蔬菜和水果亦是其喜好，試過最多一日吃7餐。

營養餐單大公開

第1餐： 低卡營養奶昔、一份生果、一份杏仁醬、水。

第2餐：一份生果。

第3餐：魚肉（例如三文魚）配沙律。

第4餐：12顆杏仁和一粒番茄。

第5餐：一隻雞蛋加番茄。

第6餐：三文魚配蔬菜或沙律，隔一晚交替吃低卡營養奶昔搭配蔬菜或沙律。​

第7餐：一份水果或一匙蜂蜜。

第2招：不吃麩質和乳製品

除了以上食品可以瘋狂吃，她盡量不會進食麩質和乳製品，不但減少脂肪及增加肌肉，又能降低皮膚會生粉刺的機會，對拍攝期間以最佳狀態出鏡，絕對是凍齡小貼士！

第3招：睡前一匙蜂蜜

Keep住凍齡白皙肌膚，伊莉莎伯也有一個小秘訣。原來她有睡前吃一匙蜂蜜的習慣，蜂蜜含有大量礦物質和維他命B，既有助提升睡眠質素，因為不夠睡眠會容易肥胖；又可以幫助安定神經和肌肉放鬆的功效，她表示特別對訓練及做運動有助提神作用，開戲時一定會服用。

第4招：一星期做6次瑜伽

運動對瘦身絕對是重要的一環，伊莉莎伯從小熱愛芭蕾舞，長大後甚少跳舞，反而改做瑜伽去修身。一星期會做5、6次瑜伽，瑜伽可以塑造線條，亦能訓練身體的柔軟度，同時增加肌肉量，看起來更緊緻結實。

第5招：日喝3000cc水

她還強調喝水乃瘦身減肥過程的重要關鍵，一天會喝3000cc水，盡量在白天的時間，晚上不會喝太多，避免翌日出現水腫的情況。

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