【明星減肥】「紅女巫」5招秘訣瘦身不瘦胸　伊莉莎伯奧遜一日吃足7餐愈食愈瘦？

▲ 「紅女巫」5招瘦身不瘦胸秘訣大公開。

Marvel Studios超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)日前在加洲舉行首映禮,當中「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)身穿中門大開的黑色套裝,真空上陣盡晒美好身材,更突顯其白皙膚色,成為全場焦點。

【奇異博士2】「紅女巫」伊莉莎伯奧遜性感現身首映 《失控多元宇宙》掀撲飛熱

現年33歲的伊莉莎伯當日被看中飾演「紅女巫」已為世界觀眾認識,早前更在劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)擔正女主角,戲中挑戰多個大膽造型,性感身材當時已引起網民熱話。

能夠在鏡頭前自信地展現Fit爆身材,伊莉莎伯對其身形管理十分有要求。她曾在訪問中分享5大瘦身秘訣及健身保養方法,在不節食情況下一天可吃足7餐,而且最重要是瘦身不瘦胸,相信不少女士對她的秘訣十分好奇!

第1招:攝取大量蛋白質

伊莉莎伯認為減肥動力與精神狀態有很大關係,尤其拍攝時間長,絕不能捱餓。她習性少食多餐,每餐大量攝取雞肉、魚肉等蛋白質,蔬菜和水果亦是其喜好,試過最多一日吃7餐。

營養餐單大公開

第1餐: 低卡營養奶昔、一份生果、一份杏仁醬、水。

第2餐:一份生果。

第3餐:魚肉(例如三文魚)配沙律。

第4餐:12顆杏仁和一粒番茄。

第5餐:一隻雞蛋加番茄。

第6餐:三文魚配蔬菜或沙律,隔一晚交替吃低卡營養奶昔搭配蔬菜或沙律。​

第7餐:一份水果或一匙蜂蜜。

第2招:不吃麩質和乳製品

除了以上食品可以瘋狂吃,她盡量不會進食麩質和乳製品,不但減少脂肪及增加肌肉,又能降低皮膚會生粉刺的機會,對拍攝期間以最佳狀態出鏡,絕對是凍齡小貼士!

第3招:睡前一匙蜂蜜

Keep住凍齡白皙肌膚,伊莉莎伯也有一個小秘訣。原來她有睡前吃一匙蜂蜜的習慣,蜂蜜含有大量礦物質和維他命B,既有助提升睡眠質素,因為不夠睡眠會容易肥胖;又可以幫助安定神經和肌肉放鬆的功效,她表示特別對訓練及做運動有助提神作用,開戲時一定會服用。

第4招:一星期做6次瑜伽

運動對瘦身絕對是重要的一環,伊莉莎伯從小熱愛芭蕾舞,長大後甚少跳舞,反而改做瑜伽去修身。一星期會做5、6次瑜伽,瑜伽可以塑造線條,亦能訓練身體的柔軟度,同時增加肌肉量,看起來更緊緻結實。

第5招:日喝3000cc水

她還強調喝水乃瘦身減肥過程的重要關鍵,一天會喝3000cc水,盡量在白天的時間,晚上不會喝太多,避免翌日出現水腫的情況。

