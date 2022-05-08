【封路改道】特首選舉今日舉行　灣仔北實施特別交通安排

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行政長官選舉今日（8日）舉行。運輸署在灣仔北一帶將實施道路封閉，籲使用公共交通服務的乘客亦需留意有關路線改道、暫停使用及遷移車站的安排。

道路封閉

中環及灣仔繞道隧道通往博覽道的支路將由5月8日上午7時至下午6時臨時封閉。駕駛人士可使用民寶街、耀星街及龍和道前往灣仔北

公共運輸服務

過海巴士路線第961號的終點站由5月8日凌晨12時30分至晚上10時由博覽道東遷往灣仔北臨時公共運輸交匯處；新巴路線第18及N8P號，及過海巴士路線第905、961及978號將由五月八日上午五時起臨時改道。因應巴士改道，位於港灣道（西行）、龍匯道及港灣道（東行）香港會議展覽中心外的巴士站將由5月8日上午5時至晚上9時暫停使用，並於告士打道提供臨時巴士站方便乘客上落

位於博覽道及港灣道之的士站將由5月8日凌晨12時30分至晚上10時暫停使用。位於港景街之的士站及的士落客點將由5月8日凌晨12時30分至晚上7時暫停使用

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責任編輯：余思嵐

