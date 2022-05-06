【元宇宙】謝霆鋒鋒味+香腸星人推美食企劃 　參加者可贏取酒店住宿+餐飲現金券

▲ 場內展示「香腸星人研究所」NFT頭像。

以建立「亞洲最大Web3.0美食生活體驗社區」為願景的本地創意工作室「香腸星人研究所」，繼早前推出首個聯乘特別版NFT後，再度跟謝霆鋒主理的「鋒味同萌」攜手，與香港君悅酒店合作，帶來名為「CLASH!」的期間限定企劃，讓「香腸星人研究所」NFT持有者及公眾人士，探索「美食是藝術，藝術是美食」的奇幻體驗。

是次「CLASH! 」旅推出虛擬與實體結合的期間限定企劃，將為參加者開啟一段探索多元宇宙的奇幻冒險，發掘無遠弗屆的視覺、參與、互動與想像體驗，探究虛擬與實體世界的模糊邊際。

▲ 鋒味同萌聯乘香腸星人研究所跟君悅酒君合作美食奇幻體驗。

旅程分為五大區域並暗藏著QR Code（二維碼），於每個區域擺放的裝飾柱、鏡柱、牆身上的LED屏幕或雕塑，展示出「鋒味同萌」X「香腸星人研究所」的特別版NFT作品精選。而自拍舞台放滿舊電視、無盡鏡及展示NFT作品的LED屏幕，新舊交融，作為參觀者的打卡之選。

參加者亦可於旅程導航中探索「香腸星人銀河系」，利用QR Code找出自己的個性，開啟無限想像旅程。若能正確猜出現金券換領地點的人士，首150位參加者更有機會獲得價值港幣$1,000的餐飲現金券。

▲ 場內放滿舊電視、無盡鏡及展示NFT作品的LED屏幕的打卡位。

專享秘密菜單

為讓旅程更豐富滋味，「鋒味同萌」與香港君悅酒店專業廚師團隊聯手研創出獨特菜單，為顧客帶來獨一無二的餐飲體驗，當中包括：Lemon d’ Drop香檳特飲（混合濃縮檸檬汁與黑芝麻，配以豐盈氣泡裝飾的香檳，而無酒精版本則配以地中海湯力水）；以及自家製香腸卷配以Chef Nic 秘製醬汁。

▲ 鋒味同萌特調Lemon d’ Drop香檳特飲。

秘密食譜活動

參加者亦可將自家的秘密菜式，以模糊照片形式上載於社交平台，參加#trymysecretrecipe秘密食譜活動，標註熱愛飲食朋友並邀請朋友競猜相中菜式名字及所使用的食材，當有人猜出正確答案才能公佈。最具創意的帖文會進入最後投票階段，得得的秘密菜式更會被轉換成NFT並於元宇宙中發售，所得善款將會捐贈給慈善機構。

期間限定店並會舉辦NFT DIY工作坊，讓參加者於平板電腦創作自家Pixel像素藝術作品，只需付上「Gas Fee （燃氣費/手續費）」，作品可鑄造成NFT，收納於你的虛擬錢包中，用於收藏或作為禮物致送親朋。

作為首個「虛實結合」限定店，「香腸星護照」NFT的持有者將獲邀參加香腸星派對之夜，免費入場參與NFT DIY工作坊及專享香港君悅酒店French GourMay住宿計劃的獨家折扣，並有機會贏取香港君悅酒店住宿一晚，或價值港幣$1,000的餐飲禮券。歡迎所有NFT與美食愛好者訂購及預約不同套票。

記者：eric

