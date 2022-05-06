【靚太廚房】豬肉檔型男阿威教揀豬肉煮飯煲湯　夏日煲湯推介黃瓜及赤小豆湯

近日，荃灣街市有型男店員出沒在豬肉檔，吸引不少街坊到場合照之餘，還有粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，已有逾5800位網民加入該群組！TOPick邀請了位於新村街的鮮味豬肉檔的型男阿威，為大家解構應用什麼豬肉部位煮飯煲靚湯。

▲ 阿威建議大家用脊骨煲藥材湯。（文子健攝）

夏日炎炎，喜歡煮飯煲湯的阿威建議大家可以煲黃瓜及赤小豆湯，「如果煲老黃瓜湯，我會介紹排骨頭。」，阿威指排骨頭是唐排的頸位，排骨頭的肉質較嫩，適合喜歡吃湯渣的人士，煲出來的湯會比較香滑， 可以用來煲湯或炆煮。如果大家夏天想煲藥材，如清補涼，亦可以選用脊骨，比較不肥膩，帶有骨的香氣及甜味。

▲ 豬踭位可用來整肉餅。（文子健攝）

如果大家想整肉餅，阿威則推介豬踭位，「豬踭位比較軟身及滑身，帶點油脂分泌，若不怕肥，弄出來的食物會香很多。」

▲ 梅頭「第一刀」的部位可用來製作叉燒。（文子健攝）

整叉燒的話，阿威推介大家可以選用梅頭「第一刀」整叉燒，這個部位比較爽口，油脂分泌比較均勻，又有雪花，叮起來的口感會入口即溶。

▲ 蒸排骨可選用一字排。（文子健攝）

而蒸排骨，阿威指要視乎大家想選擇什麼厚度的豬肉，蒸排骨可選擇一字排，即金沙骨，肥瘦的層數均勻，有咬口得來又軟身。

▲ 減肥人士適宜選擇比較瘦的水展及柳梅。（文子健攝）

減肥人士則可以選擇比較瘦的水展及柳梅，「現在很多人都喜歡修身，我會推薦水展或柳梅的部位，比較少油脂，偏瘦。」阿威更建議可以用來切片，或者加蔬菜一起炒，都會很好吃。

喜愛工作的阿威對煲湯煮飯如此熟悉，皆因會有客人分享煲什麼湯 ，教導他，從而阿威就教授其他人煲湯，都是由自己的經驗去慢慢學習，所以遇到客人在煮飯問題上的詢問，阿威都會熱心一一教導。

因為這是職業上要要做到禮貌的事。

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記者：蕭雅文