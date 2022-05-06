【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周四及五雨勢頗大有狂風雷暴

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴，下午炎熱。(資料圖片)

天文台今日（6日）表示，廣東沿岸吹著偏東風，繼續受偏東氣流影響，本港周圍雲層不算多。預測今日部分時間有陽光，最高氣溫約29度。展望周末至下周初，高空擾動將為本港帶來驟雨。預料一道低壓槽會在下周中後期為廣東帶來不穩定天氣，會有大驟雨及狂風雷暴。

天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致天晴，下午炎熱，吹和緩偏東風。展望明日部分時間天色明朗，隨後兩三日有幾陣驟雨。下周中後期間中有大驟雨及狂風雷暴。而一股東北季候風會在下周週末影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

根據9天天氣預報，明天部分時間天色明朗，有一兩陣驟雨。周日是母親節，大致多雲，間中有驟雨。下周一起一連7日大致多雲，有一兩陣驟雨。周四及周五雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

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責任編輯：余思嵐

