【360秒人生課堂】特技演員慧慧積極面對連串逆境　勤奮工作獲錢嘉樂賞識

在昨晚（5日）的《350秒人生課堂》中，演講嘉賓是曾為無數女演員擔任過動作替身的「幕後女英雄」周穎箖（慧慧），旁聽嘉賓則為擁有近六十年龍虎武師經驗、慧慧恩師之一的火星哥。

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打兩份工為媽媽還債

擔任特技演員長達21年的慧慧，小時候因為家人欠下過百萬巨債、年紀小小便幫忙看檔做小販，也因而練出好身手：「廿幾架車一齊走鬼，為咗唔畀人拉，我試過擒水渠二樓跳入後花槽，又試過跳山坡匿埋。」

未幾小販生意捱不下去，慧慧放棄學業，並在花樣年華之齡「瘋狂打工」，短短5年內幫家人還清債務：「我每日打2份工、瞓3個鐘，嗰5年不停遇到好多挫折，但我同自己講，條路直行有乜咁好玩，彎曲啲我老咗行嘅路可能更順。」

天意弄人，好不容易捱過債務難關的慧慧之後竟再遇重擊：「13歲嘅妹妹突然患腦積水爭啲死，我同媽咪崩潰咗，不停問點解，反而細妹冇問點解，佢永遠做完手術都話：『我冇事呀』，佢令做家姐嘅我更加要努力。」

憑實力贏尊重

由於行業內甚少女性，加上慧慧入行時白紙一張，她坦言曾遭受不少冷眼，但剛強的她偏偏愈戰愈勇，並以實力贏回應有尊重。

她續說：「有一次我要碌一條好窄、好直同好斜嘅樓梯，我要喺樓梯度向前滾、去到中間再打側身碌出花園，嗰度大約廿幾級樓梯。當然我做動作前有諗清楚應該點做同點保護自己。」

慧慧表示：「我記得一嗌action我毫不猶豫咁碌出去，差不多去到尾，突然之間『嘭』一聲，我有少少休克，但意志叫我做埋落去，只要未聽到Cut都要繼續演，呢個係我哋專業，我碌完後現場好多人拍手讚好。」

原來她當時撞到頭兼血流如注，不過她最終還是再三確定鏡頭順利拍好後才安心入院，相當敬業。

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恩師錢嘉樂現身

即使打8號風球，仍堅持到公園鍛鍊身手的慧慧坦言堅持背後其實是珍惜：「生老病死冇得揀，但如果我哋揀到自己鍾意嘅工作，就要珍惜。」謙虛慧慧最後逐一感謝多年來遇過的恩師，此時其中一名恩師錢嘉樂突然現身，令慧慧感動至哭成淚人。

原來慧慧當年拍攝電影《旺角黑夜》時因毫不錫身舉動惹來錢嘉樂敬佩及關注：「有幕大逃亡戲有個妓女畀人追嗰時，離地飛起再撻落地嘅，現場冇嘢墊嘅，前後拍咗8次。嗰時嘉樂哥第一次識我，就話好嘢、呢個女仔有熱誠，之後佢嘅戲都一定有我份。」

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嘉樂勉勵慧慧

對慧慧讚不絕口的嘉樂，更以自己做《獎門人》經歷勉勵慧慧及觀眾朋友：「我係曾志偉先生畀機會我，嗰時每次拍《獎門人》都係行刑咁、喺千幾人面前講嘢好似受難。但如果你將困難當係磨練，把刀磨利咗之後你又多一樣嘢。」

錢嘉樂語重心長說：「我識慧慧時，佢係臨演帶隊，睇住佢由咩都唔識再變成專業龍虎武師，佢真係捱得架。我哋香港動作電影咁出色，唔係靠1、2個人，而係靠一班無名英雄。」