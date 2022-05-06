【昏迷女童】6歲天瑜赴瑪麗醫院檢查骨質疏鬆　爸爸獲病友父母醫護打氣百感交集

▲ 天瑜赴發生醫療事故的瑪麗醫院做檢查，爸爸百感交集。

6歲周天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，術後全身癱瘓，昏迷卧床至今2年。天瑜現時留在兒童醫院，近日周爸爸陪女兒到瑪麗醫院做骨質檢查，重遊舊地勾起很多回憶，亦遇到很多熟悉的人為他倆打氣，百般滋味在心頭。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今2年，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

▲ 周天瑜現時發生醫療事故第24個月。（圖片：天瑜醫療事故關注組fb）

周父一直在社交平台更新女兒情況，事件至今2年，沒有放棄，一直追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院，盼為天瑜討回公道。昨日（5日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」更新消息，指出最近常常帶天瑜到其他醫院做各項健康檢查，遇到很多有心人為他倆父女打氣，

試過兩三次在大堂等候時，有一些不認識的市民，還有其他醫院的醫護人員，認岀了天瑜，都上前來跟我説一聲「爸爸，加油！」

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到瑪麗醫院做骨質檢查

帖文上載了一段影片，在5月5日拍攝，天瑜又回到瑪麗醫院，準備做骨質檢查。爸爸有向天瑜解釋，並鼓勵她回應。影片所見天瑜眼仔碌碌、精神飽滿，但未有發出聲響回應爸爸。

妹妹，今日5月5日，我們來到瑪麗醫院測試下骨頭，看看有否骨質疏鬆，明天返回大口環（根德公爵夫人兒童醫院），爸爸今天過來陪你。你睬唔睬爸爸？睬下爸爸好，有啲咩話俾爸爸聽，嗯下嗯下。

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獲病友父母醫護打氣

周父在帖文提及當天回到兩年前女兒剛岀事時的兒童深切治療部病房，在那裡她住了整整一年，今天重遇了很多熟悉的面孔，包括那些病友的父母和醫護人員，他們見到天瑜回來，都過來給我問候和打氣。周父百感交集︰

又再重遊舊地，勾起了很多回憶，真不知道過去這兩年，自己是怎樣走過來的。

另一方面，周父一直為女兒東奔西撲，最近全力地忙著天瑜的岀院工作，包括裝修新居、為天瑜選擇特殊學校、聯絡各個醫療用品供應商，尋找各大慈善機構和慈善基金以贊助天瑜日後的醫療用品開支等等，爸爸直言「希望能以最快的速度，帶天瑜回家」。

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責任編輯︰王明芳