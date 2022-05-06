【鼻咽癌】港大研究發現細胞外泌體聯合放射治療　可控制鼻咽癌病情

▲ 香港大學李嘉誠醫學院研究團隊。(港大提供)

香港大學李嘉誠醫學院研究團隊發現，γδ-T細胞外泌體聯合放射治療，可作為治療鼻咽癌的新方法，是項發現為鼻咽癌治療提供了嶄新的治療策略。

港大醫學院研究指，發現γδ-T細胞外泌體通過Fas/FasL和死亡受體(DR5)/腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體通路，在培養皿實驗中可有效地殺死鼻咽癌細胞。在小鼠模型實驗中，γδ-T細胞外泌體有效控制鼻咽癌腫瘤生長並延長小鼠生存期。

研究團隊進一步發現，γδ-T細胞外泌體可有效針對就放射治療具抵抗力的CD44高表達（CD44+/high）的腫瘤幹細胞，並誘導其凋亡。γδ-T細胞外泌體聯同放射治療更可有效克服CD44高表達的鼻咽癌幹細胞抵抗放射治療的能力，在活體或培養皿實驗均顯示出更好的治療效果。

另外，γδ-T細胞外泌體通過上調T細胞表面的CCR5，促進其遷進CCR5配體高表達的鼻咽癌微環境中。雖然鼻咽癌細胞會分泌大量的腫瘤生長因子-β（TGF-β）以抑制T細胞反應，但γδ-T細胞外泌體可維持直接的抗腫瘤作用，並通過克服鼻咽癌的免疫抑制微環境，促進T細胞的抗腫瘤免疫反應。

學院稱，源自γδ-T細胞的外泌體（Exosomes）協同放射治療，可克服鼻咽癌幹細胞對放射治療的抵抗力，並在免疫功能受到抑制的鼻咽癌微環境中保留其殺傷腫瘤和促進T細胞活性的作用，從而控制鼻咽癌病情。

領導是項研究的港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授表示，研究首次為γδ-T細胞外泌體協同放射治療鼻咽癌的嶄新治療策略，提供了強而有力的臨床前實證。更重要的是，γδ-T細胞外泌體可有效殺死鼻咽癌中對放射治療具抵抗力的腫瘤幹細胞，並且在免疫抑制的腫瘤微環境中仍保持其抗腫瘤活性。因此，γδ-T細胞外泌體協同放射治療在治療鼻咽癌方面具有很大的潛力，非常有利於臨床推廣和應用。

鼻咽癌是惡性程度最高的EB病毒（Epstein-Barr virus）相關腫瘤之一，在東亞（包括香港）的發病率非常高。放射治療目前是鼻咽癌的一線治療手段，但部分患者會因為對放射治療具抵抗力而令治療效果不佳。在既往研究中，研究人員發現源自γδ-T細胞的外泌體能有效控制EB病毒相關腫瘤的進展。然而，在免疫抑制的腫瘤微環境中，γδ-T細胞外泌體是否與放射治療具有協同作用，並保持其抗腫瘤活性目前尚不清晰。

相關研究成果已於國際權威科學期刊《癌症免疫治療》(Journal for Immunotherapy of Cancer)上發表。

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責任編輯：余思嵐