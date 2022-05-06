【食腦喪B】奶仔演癡情角色表白打動網民　方紹聰獲監製讚可塑性高

▲ 《食腦喪B》

喪屍喜劇《食腦喪B》本周高潮位落在方紹聰飾所演的「華倫」身上！前晚劇情講述對余晨曦（朱智賢飾）癡心絕對的華倫，以「麥穗論」真情告白，但慘遭晨曦狠心拒絕，最後華倫一邊落淚一邊自彈自唱《憑着愛》自勉。

方紹聰該幕演出無論是慘食檸檬後熱淚盈眶的神情、或是唱《憑着愛》時眼淚「點滴在心頭」的畫面，均是催淚指數爆錶。

【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地 祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

奶仔演技獲肯定

其實自《食腦喪B》開播以來，網友對方紹聰（奶仔）的演出一直有讚冇彈，至前晚示愛被拒一幕播出，奶仔獲得更多網民留言盛讚演技有進步，而其癡心情長劍的角色設定亦相當討好：「奶仔感動到我，Good」、「華倫好深情、好癡情」、「配埋首歌，好有失戀嘅浪漫！奶仔演得好！」。

最新影片：陳山聰專訪

入行12年的奶仔憑J2綜藝節目《野外步出》成功入屋，多年來演過不少變態角色，有「御用變態佬」之稱。

今次奶仔在《食腦喪B》中飾演道士華倫，是其入行以來首度擔任男配角以及戲份最重一次，而為演好道士一角，奶仔出心又出力，特意上堂學習「破地獄」，拍攝期間面對真火拍攝亦毫不畏懼，更一度被火屑燒燶戲服。

▲ 奶仔演過唔少變態角色，有「御用變態佬」稱號。

監製幫奶仔轉型

對於奶仔演出贏得不少好評，監製「十仔」吳冠宇受訪時大讚奶仔演出落力，並透露找奶仔演「華倫」全因想幫奶仔轉型。

監製十仔說：「奶仔之前演好多變態角色，覺得佢有啲被定型，我同佢合作過幾次，覺得佢可以演多啲唔同類型角色。今次呢個角色比較生鬼、搞笑，奶仔個人本身都好活潑，所以好適合！」