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【商場優惠】沙田新城市廣場年度購物「折」　會員特享$10專區+1折入手美容護理產品

休閒消費 12:10 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

沙田新城市廣場年度購物「折」，4大激賞優惠同慶母親節。（商場提供）

新城市廣場的年度購物「折」JUST BUY WEEKS 感謝祭，即日起載譽歸來，連續一個月推出4大激賞優惠。第一激賞有商舖推出$10、$100精選產品及低至3折購物優惠，產品包羅萬有，如運動服裝用品、美容及個人護理、時尚服裝及餐飲食肆等。The Point會員即日起更可於The Point App以200積分預留商品優惠證，憑證可於指定商店購買至筍產品，如Apivita、Cath Kidston、Pandora等，送禮自用皆宜。

店舖亦預備了大量人氣產品以低至3折優惠發售，包括Estee Lauder皇牌修復精華套裝、Laura Mercier皇牌控油鑽光底妝、FILA指定潮流運動鞋及太子珠寶18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈等，涵蓋各個範疇。

第二激賞是以1折入手美容產品或護理療程，顧客即日起可預先在The Point手機應用程式中，以500會員積分換領「1折美容產品預留證」，而於5月8日前消費滿$1,000，即可於指定商店以1折換領包括BEYORG深層水潤亮白美容療程 (90分鐘)、GLYCEL鑽白煥肌重生療程 (75分鐘) 或Estee Lauder升級再生基因修復精華 (75ml)。

The Point會員可在手機應用程式中，以500會員積分換領「1折美容產品預留證」。（商場提供）

另外，喜歡甜點的亦可於The Point手機應用程式中，以500會員積分換領「$1甜品預留證
，並於5月8日前單一消費滿$500，以$1換領指定蛋糕甜點，包括LIFETASTIC招牌草莓西瓜件裝蛋糕、LADY M NEW YORK人氣玫瑰千層件裝蛋糕及Sensory ZERO感味甜品等，適逢母親節，可以sweet爆甜品冧爆媽咪。

商場為答謝顧客一直支持，亦特設雙倍積分盡享$40 Point Dollar及最高消費王大賞，顧客於新城市廣場3期零售商店消費滿$1,000，即可享獲雙倍積分，換領高達$40 Point Dollar。而5月31日前累積消費並成為最高消費王，即可贏取萬元禮券及3倍積分，換領高達$480 Point Dollar，以禮券入手心頭好，賺盡獎上獎優惠。

記者︰黃依情

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