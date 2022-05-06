【潮流速報】英國鞋履名師Rupert Sanderson卵石作靈感　Pebble系列香港獨家限定

▲ 以前要購買Rupert Sanderson的Pebble系列只可以在倫敦總店方可購買得到，現在The Swank Shop獨家限定發售。（圖片品牌提供）

作為一位時裝設計師，要成功都必須要有一種讓人容易辨識的板斧，就以鞋履設計師為例，Christian Louboutin用上紅鞋底，Roger Vivier是鞋面上的長方形金屬釦，於2001年成立個人鞋履品牌的英國設計師Rupert Sanderson也不例外，他的Pebble系列鞋子就是認清他的不二法門。

▲ 以前要購買Rupert Sanderson的Pebble系列只可以在倫敦總店方可購買得到，現在The Swank Shop獨家限定發售。（圖片品牌提供）

時裝設計師Paul Smith說到靈感往往柩自生活，對Rupert Sanderson來說又何嘗不是。

他最著名的Pebble鞋履就是從一次旅遊斯里蘭卡時啟發，話說在80年代的他，在斯里蘭卡的海灘上偶然撿獲一塊簡單光滑的卵石，其完美的形狀藏於掌心，手感既良好又有帶著暖意，他把卵石放進口袋裏帶回家中成為其辦公桌上的紙鎮。

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多年後當Rupert在尋找創作靈感時再次拿起這塊圓渾的卵石，並把它放在鞋頭上，卵石不規則的特大菱形輪廓，與高踭鞋的尖頭線條營造出鮮明迷人的對比，自此啟發了日後在市場上大熱的Pebble系列誕生。而從來Pebble系列亦只在倫敦的專門店內有售，今次難得有本地獨家引入限定系列，可說是入手的最佳時機。

產品查詢：The Swank Shop（2868 6990）

記者：何偉雄