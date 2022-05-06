  • 29°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 13:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預防治療】孔繁毅倡曾做移植手術人士接受免疫抗體預防治療　料新冠疫苗日後每年須接種一次

社會 12:14 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

孔繁毅倡曾做移植手術人士接受免疫抗體預防治療。（資料圖片）

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（6日）出席電台節目時表示，本港現有約1萬人，在接種3針甚至是4針疫苗後，免疫系統仍是「無反應」。他建議這些病人接受「免疫抗體預防治療」，接種兩針抗體組合的針藥。

孔繁毅指，接種數針新冠疫苗仍未能產生抗體的人士是特殊情況，最常見是曾進行移植人士，包括幹細胞、腎移植、心肺移植、肝移植等；或患有血科疾病如血癌、淋巴癌等；有腫瘤需要化療、免疫治療人士，有類風濕關節人士；需要用生物製劑人士；有嚴重過敏不宜打疫苗人士等等。

他表示，根據外國臨床第三期研究，顯示「免疫抗體預防治療」預防效果非常好，可減低感染機會超過8成。現時本港暫時有200劑相關針藥讓最需要人士優先接種，如幹細胞移植人士。未來數月，醫管局會再購入更多劑量，冀讓其他1萬人接種。這些人士接種後，便有足夠抗體可維持6至12個月，保護病人免受感染，即使感染亦是相對輕症。但6個月後便要重覆預防治療。

至於會否讓其他長者接受預防治療，孔繁毅則表示，大部分長者及長期病患人士，透過新冠疫苗接種便可獲得足夠保護，強調接種新冠疫苗仍是最重要防疫手段。他相信如再沒有大變異的變種病毒，新冠疫苗最終可能會如同流感疫苗，在每年冬天前接種一次便已足夠。

最新熱門影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌　癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【污水檢測】屯門、西貢及深水埗區污水檢測陽性　政府派22萬個快測包
21:19 2022/05/05
【污水檢測】屯門、西貢及深水埗區污水檢測陽性　政府派22萬個快測包
【疫苗通行證】非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將重啟　郵局登記名額增至3,000個
21:51 2022/05/05
【疫苗通行證】非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將重啟　郵局登記名額增至3,000個
【污水檢測】荃灣碧堤半島及東涌昇薈等污水樣本呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包
今日 09:02
【污水檢測】荃灣碧堤半島及東涌昇薈等污水樣本呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包
【封區檢測】黃大仙下邨（二區）龍樂樓780人受檢　發現1宗陽性及2宗不確定
今日 11:16
【封區檢測】黃大仙下邨（二區）龍樂樓780人受檢　發現1宗陽性及2宗不確定

你可能感興趣

【污水檢測】屯門、西貢及深水埗區污水檢測陽性　政府派22萬個快測包
21:19 2022/05/05
【污水檢測】屯門、西貢及深水埗區污水檢測陽性　政府派22萬個快測包
【疫苗通行證】非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將重啟　郵局登記名額增至3,000個
21:51 2022/05/05
【疫苗通行證】非本地疫苗接種紀錄網上申報平台將重啟　郵局登記名額增至3,000個
【污水檢測】荃灣碧堤半島及東涌昇薈等污水樣本呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包
今日 09:02
【污水檢測】荃灣碧堤半島及東涌昇薈等污水樣本呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包
疫情 疫苗 生物製劑 免疫治療 化療 血癌 流感 淋巴癌 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影