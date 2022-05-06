【預防治療】孔繁毅倡曾做移植手術人士接受免疫抗體預防治療　料新冠疫苗日後每年須接種一次

▲ 孔繁毅倡曾做移植手術人士接受免疫抗體預防治療。（資料圖片）

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（6日）出席電台節目時表示，本港現有約1萬人，在接種3針甚至是4針疫苗後，免疫系統仍是「無反應」。他建議這些病人接受「免疫抗體預防治療」，接種兩針抗體組合的針藥。

孔繁毅指，接種數針新冠疫苗仍未能產生抗體的人士是特殊情況，最常見是曾進行移植人士，包括幹細胞、腎移植、心肺移植、肝移植等；或患有血科疾病如血癌、淋巴癌等；有腫瘤需要化療、免疫治療人士，有類風濕關節人士；需要用生物製劑人士；有嚴重過敏不宜打疫苗人士等等。

他表示，根據外國臨床第三期研究，顯示「免疫抗體預防治療」預防效果非常好，可減低感染機會超過8成。現時本港暫時有200劑相關針藥讓最需要人士優先接種，如幹細胞移植人士。未來數月，醫管局會再購入更多劑量，冀讓其他1萬人接種。這些人士接種後，便有足夠抗體可維持6至12個月，保護病人免受感染，即使感染亦是相對輕症。但6個月後便要重覆預防治療。

至於會否讓其他長者接受預防治療，孔繁毅則表示，大部分長者及長期病患人士，透過新冠疫苗接種便可獲得足夠保護，強調接種新冠疫苗仍是最重要防疫手段。他相信如再沒有大變異的變種病毒，新冠疫苗最終可能會如同流感疫苗，在每年冬天前接種一次便已足夠。

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記者：黃穎津