【星二代】曾因一句話惹誤會袁詠儀公開道歉　魔童遊大三巴發文寫中國澳門

▲ 今次魔童用中文發文,可能怕英文會引起誤會。

袁詠儀(靚靚)與張智霖(Chilam)的兒子張慕童(魔童)日前在微博曬出於澳門大三巴牌坊留影的照片,魔童發文道:「中國澳門」,即刻引起網友熱議,相中見他以全黑打扮,相當型仔,15歲的他暴風式長高,遺傳了父母的身形高挑的基因,而早前一頭鬈髮的魔童今次已經變回直髮,不頭髮仍然維持一定長度,雖然戴住口罩,但眼睛似足媽咪袁詠儀,絕對有潛質做入行做明星。

▲ 魔童到了大三巴旅遊發文:中國澳門。

魔童因為就讀國際學校,向來用英文作為主要語言。魔童今次轉用中文發文寫上中國澳門,相信是為免引起不必要的誤會,事緣去年12月中,魔童在IG Story玩「Q&A」,當時有網友問:「Are You in China now?(你現在在中國嗎)」他回答:「No not right now」,並晒出於中環摩天輪上拍攝的照片,以示自己在香港,結果被網友解讀為香港不屬於中國,在微博掀起軒然大波,事後靚靚馬上在微博回應及公開道歉,為魔童因英文用語失言造成的誤解道歉,並表明「全家愛國愛港」的立場。

▲ 張智霖與靚靚結婚多年都保持恩愛。

作為最矚目的星二代,魔童一張照片加4個字,已經吸超過7千個Like,而評價近更900個,好多網友都大讚他長得高生得帥,而他的微博只發了兩條貼文,但粉絲已經有18萬,有袁詠儀與張智霖做父母,絕對是「贏在起跑線上」。

